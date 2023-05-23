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恒指高開35點 科指升0.5% 快手升3.2%

恒指今早高開35點或0.18%，報19713點，大市成交金額14億元；國指今早高開28點或0.42%，報6721點。恒生科技指數開市報3924點，升0.54%。通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為6.54%，下跌為3.09%，無升跌為90.35%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。友邦（1299）、長和（0001）、長實集團（1113）拖累大市。

藍籌39隻升，10隻下跌，27隻無升跌。李寧（2331）升1.91%，報50.8元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌4.02%，報48.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，6隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報68.25元，升5.16%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報24.2元，跌1.22%。

恒指受制於10天線(19721.26點)，升穿250天線(19691.98點)。科指續高於10天線(3886.93點)。

4間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）開市報4.94元，升0.82%。金山軟件（3888）開市報30.5元，升0.49%。金山雲（3896）開市報2.57元，升5.76%。滔搏（6110）開市報6.95元，升1.46%。

雅居樂（3383）獲逾55億元銀團貸款融資。開市報1.33元，升3.1%。

內地5月86款遊戲獲批版號，騰訊（0700）網易（9999）有份。開市報345.2元，升1.47%。

新火科技（1611）發盈警，料半年虧損擴大至1.5億元。無成交，報2.53元。

快手（1024）首季經調整利潤4200萬元，上市以來首錄正數。擬回購不超過40億元股。開市報55.25元，升3.27%。

官媒：「中特估」並非直接理解為拔高國企估值，引導資金推動股價。中國人壽（2628）開市報14.86元，升0.95%；中國平安（2318）開市報55元，升0.09%；工行（1398）開市報4.48元，升0.67%；建行（0939）開市報5.38元，升0.37%。

香港電訊（6823）旗下網上行5月升級客戶增逾1倍，期望2500M頻寬普及化。開市報10.26元，升0.2%。

異動股

上升異動股，包括，豆盟科技（1917）開市報0.177元，升14.94%；世紀集團國際（2113）開市報0.111元，升14.43%；盛良物流（8292）開市報0.077元，升10%；思博系統（8319）開市報0.114元，升8.57%；中國有贊（8083）開市報0.158元，升7.48%；中國新電信（8167）開市報0.073元，升7.35%；知乎（2390）開市報17.3元，升6%；金山雲（3896）開市報2.57元，升5.76%；蔚來（9866）開市報68.25元，升5.16%。

下跌異動股，包括，佳兆業美好（2168）開市報2.51元，跌10.36%；寶光實業（0084）開市報0.061元，跌6.15%；佐力小貸（6866）開市報0.34元，跌5.56%；長和（0001）開市報48.95元，跌4.02%；騰訊音樂（1698）開市報30.5元，跌3.79%；長實集團（1113）開市報43.35元，跌3.77%。

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