恒指今早高開35點或0.18%，報19713點，大市成交金額14億元；國指今早高開28點或0.42%，報6721點。恒生科技指數開市報3924點，升0.54%。通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為6.54%，下跌為3.09%，無升跌為90.35%。