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恒指半日跌114點 北水轉流入 快手升4% 「中特估」回吐

美國債務上限談判「富有成效」，美期上升，亞股個別發展。金融、通訊服務股推低大市。上升股份比例為17.62%，下跌為30.95%，無升跌為51.41%。恒指今早高開35點，高位升90點，其後倒跌，低位跌124點，半日高低波幅216點。

恒指半日跌114點或0.58%，報19563點，大市成交金額409億元；國指跌27點或0.41%，報6666點。恒生科技指數收報3893點，跌0.25%。

藍籌股成交金額154.63億元，佔大市成交37.8%；科指成份股成交金額91.4億元，佔大市成交22.34%；國指成份股成交金額140.97億元，佔大市成交34.46%。

窩輪及牛熊證成交金額減少21.96%，至82.22億元，佔大市成交20.07%。牛熊證成交金額42.2億元，減少16.88%；窩輪成交金額40.01億元，減少26.69%。

友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。美團（3690）、藥明生物（2269）、港交所（0388）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，57隻下跌，1隻無升跌。翰森製藥（3692）升4.72%，收報13.76元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌5.29%，收報48.3元，是跌幅最大的藍籌，

恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報68.3元，升5.24%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報26.45元，跌2.94%。

恒指10天線(19706.28點)、250天線(19691.38點)得而復失。科指續高於10天線(3883.87點)、20天線(3874.83點)。

北水南下合計淨流入8.53億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出37.54億元人民幣，終止單日流入

4間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）收報4.91元，升0.2%。金山軟件（3888）收報30.45元，升0.33%。金山雲（3896）收報2.47元，升1.65%。滔搏（6110）收報6.93元，升1.17%。

雅居樂（3383）獲逾55億元銀團貸款融資。收報1.31元，升1.55%。

內地5月86款遊戲獲批版號，騰訊（0700）網易（9999）有份。收報340元，跌0.06%。

新火科技（1611）發盈警，料半年虧損擴大至1.5億元。收報2.51元，跌0.79%。

快手（1024）首季經調整利潤4200萬元，上市以來首錄正數。擬回購不超過40億元股。收報56元，升4.67%。

官媒：「中特估」並非直接理解為拔高國企估值，引導資金推動股價。中國人壽（2628）收報14.64元，跌0.54%；中國平安（2318）收報54.25元，跌1.27%；中移動（0941）收報66.85元，跌0.45%；中國聯通（0762）收報6.03元，跌2.58%；工商銀行（1398）收報4.41元，跌0.9%；建行（0939）收報5.33元，跌0.56%。

香港電訊（6823）旗下網上行5月升級客戶增逾1倍，期望2500M頻寬普及化。收報10.2元，跌0.39%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見3.49元，收報3.27元，跌4.94%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見15.59元，收報15.48元，跌0.13%；力盟科技（2405）創上市新高，見2.75元，收報2.58元，升3.2%；迅銷（6288）創52周高，見19.88元，收報19.38元，升1.04%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.3元，收報2.27元，升0.44%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.76元，收報0.74元，無升跌；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；豆盟科技（1917）創52周高，見0.188元，收報0.177元，升14.94%；創陞控股（2680）創52周高，見0.445元，收報0.445元，升12.66%；中國鵬飛集團（3348）創52周高，見1.34元，收報1.34元，無升跌；FAST RETAIL-DRS（6288）創52周高，見19.88元，收報19.38元，升1.04%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業（1638）低見0.236元，收報0.244元，跌6.15%；德琪醫藥（6996）低見2.11元，收報2.12元，跌4.07%；天譽置業（0059）低見0.013元，收報0.014元，跌6.67%；虎視傳媒（1163）低見0.116元，收報0.116元，跌6.45%；廣匯寶信（1293）低見0.285元，收報0.3元，跌9.09%；佳兆業集團（1638）低見0.236元，收報0.244元，跌6.15%；匯森家居（2127）低見0.16元，收報0.18元，升5.88%；遠大住工（2163）低見3.3元，收報3.42元，跌2.01%；瑞科生物（2179）低見11.44元，收報11.5元，跌3.52%；澳亞集團（2425）低見2.71元，收報2.81元，跌0.71%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.65元，收報3.66元，跌0.81%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.81元，收報0.85元，無升跌；中能控股（0228）低見0.076元，收報0.079元，跌2.47%；龍記集團（0255）低見2元，收報2元，跌4.76%；莊士中國（0298）低見0.221元，收報0.226元，升2.26%；海螺創業（0586）低見10.94元，收報11.08元，升0.54%；豐盛控股（0607）低見0.078元，收報0.079元，跌3.66%；普達特科技（0650）低見0.75元，收報0.76元，升1.33%；招商局置地（0978）低見0.465元，收報0.465元，跌2.11%；嘉利國際（1050）低見0.82元，收報0.82元，跌3.53%。

異動股

上升異動股，包括，易通訊集團（8031）收報0.54元，升30.12%；NEXION TECH（8420）收報0.068元，升23.64%；龍皇集團（8493）收報0.042元，升23.53%；基石金融（8112）收報0.45元，升23.29%；中國來騎哦（8039）收報0.7元，升20.69%；奧栢中國（8148）收報0.095元，升18.75%；鼎億集團投資（0508）收報0.042元，升16.67%；豆盟科技（1917）創52周高，見0.188元，收報0.177元，升14.94%；承輝國際（1094）收報0.89元，升12.66%；鉅京控股（8450）收報0.045元，升12.5%。

下跌異動股，包括，天潤雲（2167）收報6.42元，跌43.68%；聚利寶控股（8527）見52周低0.49元，收報0.49元，跌20.97%；瑞誠中國傳媒（1640）收報0.3元，跌17.81%；佳華百貨控股（0602）收報0.05元，跌15.25%；綠色能源科技集團（0979）收報0.156元，跌15.22%；德萊建業（1546）收報0.14元，跌15.15%；未來世界控股（0572）收報0.87元，跌14.71%；亞勢備份（8290）收報0.018元，跌14.29%；愛德新能源（2623）收報0.88元，跌13.73%；透雲生物（1332）收報0.52元，跌13.33%；中亞烯谷集團（0063）收報0.12元，跌13.04%。

 

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