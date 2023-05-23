文章日期：2023年5月23日 15:14
滬深三大指數全日低收，以全日最低位收市。滬指低開低走，午後跌幅擴大，收報3246點，跌50點或1.52%，成交額3247億元人民幣（下同）。
深證成指低開後反覆向下，收報11012點，跌114點或1.03%，成交額4411億元，兩市合共成交額7657億元。
創板指收報2253點，跌26點或1.18%。
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