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恒指收市跌246點 成交跌穿870億 見一周低 10天線將跌穿250天線

美國債務上限談判「富有成效」，美期、歐股跌，美債息升，亞股普遍向下。金融、通訊服務、非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為20.53%，下跌為40.02%，無升跌為39.44%。恒指今早高開35點，高位升90點，午後跌幅擴大至314點，全日高低波幅406點。

恒指收市跌246點或1.25%，報19431點，大市成交金額863億元，較上日減少8.08%，是5月16日783.9億元成交後最少；國指跌90點或1.35%，報6603點。恒生科技指數收報3852點，跌1.31%。

藍籌股成交金額369.1億元，佔大市成交42.76%；科指成份股成交金額196.21億元，佔大市成交22.73%；國指成份股成交金額327.47億元，佔大市成交37.94%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.5%，至101.68億元，佔大市成交11.77%。牛熊證成交金額53.82億元，增加5.99%；窩輪成交金額47.85億元，減少12.33%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。美團（3690）、藥明生物（2269）、九龍倉置業（1997）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，62隻下跌，2隻無升跌。翰森製藥（3692）升4.72%，收報13.76元，是升幅最大的藍籌，中芯（0981）跌6.41%，收報19.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報67.65元，升4.24%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報19.7元，跌6.41%。

恒指失守10天線(19693.04點)、250天線(19690.85點)，10天線向下逼近250天線。科指失守10天線(3879.73點)、20天線(3872.76點)。

北水南下合計淨流入50.53億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出79.76億元人民幣，終止單日流入

午後消息股表現

空中服務員涉嫌歧視非英語乘客 國泰（0293）：涉事空服員已停職調查。收報7.62元，升0.66%。

陸金所（6623）首季少賺87%。收報25.6元，跌0.97%。

微軟Bing據報取代百度成內地桌面搜索引擎 百度（9888）：數據不準。收報122.1元，跌1.53%。

今早及隔晚消息股表現

4間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）收報4.89元，跌0.2%。金山軟件（3888）收報30.05元，跌0.99%。金山雲（3896）收報2.46元，升1.23%。滔搏（6110）收報6.9元，升0.73%。

雅居樂（3383）獲逾55億元銀團貸款融資。收報1.28元，跌0.78%。

內地5月86款遊戲獲批版號，騰訊（0700）網易（9999）有份。收報335.6元，跌1.35%。

新火科技（1611）發盈警，料半年虧損擴大至1.5億元。收報2.53元，無升跌。

快手（1024）首季經調整利潤4200萬元，上市以來首錄正數。擬回購不超過40億元股。收報55.15元，升3.08%。

官媒：「中特估」並非直接理解為拔高國企估值，引導資金推動股價。中國人壽（2628）收報14.4元，跌2.17%；中國平安（2318）收報53.05元，跌3.46%；中移動（0941）收報65.95元，跌1.79%；中國銀行（3988）收報3.21元，跌1.83%。

香港電訊（6823）旗下網上行5月升級客戶增逾1倍，期望2500M頻寬普及化。收報10.12元，跌1.17%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見3.49元，收報3.41元，跌0.87%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見100.95元，收報100.95元，升0.25%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見15.59元，收報15.34元，跌1.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1068.25元，收報1068.25元，升0.02%；力盟科技（2405）創上市新高，見2.75元，收報2.5元，無升跌；迅銷（6288）創52周高，見19.88元，收報18.7元，跌2.5%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.3元，收報2.24元，跌0.88%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.77元，收報0.77元，升4.05%；茂業國際（0848）創52周高，見0.25元，收報0.249元，升6.87%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；雲能國際（1298）創52周高，見1元，收報1元，無升跌；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升61.76%；豆盟科技（1917）創52周高，見0.188元，收報0.182元，升18.18%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.4元，收報1.44元，升0.7%；合景泰富（1813）低見0.64元，收報0.65元，無升跌；佳兆業（1638）低見0.236元，收報0.241元，跌7.31%；德琪醫藥（6996）低見2.09元，收報2.12元，跌4.07%；縱橫遊（8069）低見0.118元，收報0.13元，升1.56%；中原建業（9982）低見0.385元，收報0.395元，跌1.25%；原生態牧業（1431）低見0.14元，收報0.15元，跌4.46%；天譽置業（0059）低見0.013元，收報0.014元，跌6.67%；富通科技（0465）低見0.21元，收報0.228元，升7.04%；神話世界（0582）低見0.099元，收報0.103元，無升跌。

50隻股份創52周低，其中十隻包括，上海復旦（1385）低見20.25元，收報20.6元，跌1.9%；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.65元，收報3.66元，跌0.81%；凱聯國際酒店（0105）低見8.9元，收報8.9元，無升跌；力寶華潤（0156）低見0.088元，收報0.088元，跌3.3%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.81元，收報0.85元，無升跌；博富臨置業（0225）低見8.05元，收報8.05元，無升跌；中能控股（0228）低見0.076元，收報0.083元，升2.47%；龍記集團（0255）低見2元，收報2.07元，跌1.43%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國基礎能源（8117）收報0.105元，升128.26%；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升61.76%；基石金融（8112）收報0.475元，升30.14%；守益控股（2227）收報0.099元，升28.57%；博駿教育（1758）收報0.235元，升27.03%；龍皇集團（8493）收報0.042元，升23.53%；易通訊集團（8031）收報0.51元，升22.89%；中國來騎哦（8039）收報0.7元，升20.69%；綠領控股（0061）收報0.13元，升18.18%；金活醫藥集團（1110）收報0.92元，升16.46%。

下跌異動股，包括，聚利寶控股（8527）見52周低0.485元，收報0.485元，跌21.77%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.058元，跌21.62%；鼎立資本（0356）收報0.072元，跌20.88%；德萊建業（1546）收報0.132元，跌20%；上諭集團（1633）收報0.103元，跌18.25%；豐展控股（1826）創上市新低，見0.061元，收報0.062元，跌17.33%；怡俊集團（2442）收報1.41元，跌16.57%；瑞誠中國傳媒（1640）收報0.305元，跌16.44%；十方控股（1831）收報0.19元，跌15.93%；梧桐國際（0613）收報0.53元，跌15.87%；中智藥業（3737）收報0.95元，跌15.18%。

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