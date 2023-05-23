文中指，一個在全世界有業務的航空公司對乘客抱有地域性歧視，只能暴露公司的業務素質之低，暴露部分人的國族認同偏差、心理扭曲以及文化和專業素養之低。

文中提到，香港發展離不開國家和內地的支持。「內地遊客是香港服務業的衣食父母之一」，內地之發展也早已超出一些井底之蛙的眼界，無論從哪個角度，員工歧視說普通話的內地人，都是絕不應該發生的事。

文章認為，國泰航空不能只是每次道歉，而應重拳整頓，建章立制，從根子上煞停歪風。

惟文章表示，國泰航空不代表香港服務業，更不能代表香港，認為事件屬「局部和偶發」，稱本港正日益重視普通話，年輕一代的普通話水準突飛猛進，公務員隊伍對普通話的要求越來越高，相信香港「崇拜英語而看不起普通話的逆流，勢必將湮滅於歷史大潮。」

相關報道

空中服務員涉嫌歧視非英語乘客 國泰：涉事空服員已停職調查

內地客轟空中服務員歧視非英語乘客 國泰：對事件高度重視 將嚴肅調查