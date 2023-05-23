moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

官媒：內地遊客是港服務業衣食父母之一 國泰應重拳整頓 煞停歪風

近日有內地網民在社交媒體上發帖文，批評國泰航空（0293）的空中服務員歧視非英語乘客。《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」發表評論，形容事件令人震驚，又指事件並非孤例，質疑由外國人成立、母公司有英資背景的國泰，企業文化似乎「保留了某種崇拜洋人、尊重香港人而看不起內地人的乖戾情緒和莫名優越感」。

文中指，一個在全世界有業務的航空公司對乘客抱有地域性歧視，只能暴露公司的業務素質之低，暴露部分人的國族認同偏差、心理扭曲以及文化和專業素養之低。

文中提到，香港發展離不開國家和內地的支持。「內地遊客是香港服務業的衣食父母之一」，內地之發展也早已超出一些井底之蛙的眼界，無論從哪個角度，員工歧視說普通話的內地人，都是絕不應該發生的事。

文章認為，國泰航空不能只是每次道歉，而應重拳整頓，建章立制，從根子上煞停歪風。

惟文章表示，國泰航空不代表香港服務業，更不能代表香港，認為事件屬「局部和偶發」，稱本港正日益重視普通話，年輕一代的普通話水準突飛猛進，公務員隊伍對普通話的要求越來越高，相信香港「崇拜英語而看不起普通話的逆流，勢必將湮滅於歷史大潮。」

相關報道

 

空中服務員涉嫌歧視非英語乘客 國泰：涉事空服員已停職調查

內地客轟空中服務員歧視非英語乘客 國泰：對事件高度重視 將嚴肅調查

 