伍德克表示，「我們可能面臨一個『內地增長高原期』，未來10年或20年的上行空間很小」。他表示就經濟增速而言，「最終不得不告別4%至5%的增速情景，更有可能停留在2%至3%的情境」。

雖然伍德克不認為內地已經「觸頂」，但確實預計內地政府未來將面臨一些艱難選擇。伍德克表示，「內地實際上獲得了唾手可得的成果」，當下困難的部分歸根結底是提高生產率，「現在是時候進行痛苦的改革了」。他舉例說，譬如需要全面改革教育體系，為瞬息萬變的就業市場培養擁有更多相關技能的人才。

伍德克說，與之前的經濟滑坡相比，這次內地在財政、金融和貨幣方面的回旋空間要小得多。「所以，如果以目前的內地而言，我擔心最終可能會像日本那樣，但規模更大、人均GDP水平也會更低」。他表示，內地在基礎設施方面過度擴張，而在社會支持方面不足。

其他報道

官媒：內地遊客是港服務業衣食父母之一 國泰應重拳整頓 剎停歪風

百度前副總裁馬傑據報加入創新工廠 設AIGC公司

TikTok據報重組電商部門 聚焦英美市場

金軟首季多賺96% 收入遜預期

全日沽空金額140億 比率升至16% 盈富沽空金額最多

證監會公布虛幣資產平台諮詢總結 指引6月1日起生效

恒指收市跌246點 成交跌穿870億 見一周低 10天線將跌穿250天線

有Twitter用戶稱打字是影響人類進步的最大瓶頸 馬斯克：Neuralink