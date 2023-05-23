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中國歐盟商會主席：未來二十年內地增長面臨高原期

彭博社報道，即將卸任中國歐盟商會主席的伍德克(Joerg Wuttke)表示，內地未來二十年的經濟前景持平，需要北京方面解決一些根深蒂固的問題來改善成長前景。

伍德克表示，「我們可能面臨一個『內地增長高原期』，未來10年或20年的上行空間很小」。他表示就經濟增速而言，「最終不得不告別4%至5%的增速情景，更有可能停留在2%至3%的情境」。

雖然伍德克不認為內地已經「觸頂」，但確實預計內地政府未來將面臨一些艱難選擇。伍德克表示，「內地實際上獲得了唾手可得的成果」，當下困難的部分歸根結底是提高生產率，「現在是時候進行痛苦的改革了」。他舉例說，譬如需要全面改革教育體系，為瞬息萬變的就業市場培養擁有更多相關技能的人才。

伍德克說，與之前的經濟滑坡相比，這次內地在財政、金融和貨幣方面的回旋空間要小得多。「所以，如果以目前的內地而言，我擔心最終可能會像日本那樣，但規模更大、人均GDP水平也會更低」。他表示，內地在基礎設施方面過度擴張，而在社會支持方面不足。

 

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