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港股ADR跌176點 夜期低水146點 聯想、小米等業績

美股向下，港股ADR跌176點或0.92%，報19255點，即月恒指夜期跌151點，報19285點，夜期低水146點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.6%，折合報330.22元；阿里巴巴（9988）跌2.19%，折合報81.18元；美團（3690）跌1.34%，折合報131.02元；匯控（0005）升0.35%，折合報59.81元；建行（0939）跌1.16%，折合報5.24元。

道期現升0.147%；標期現升0.16%；納期現升0.19%。日股現跌0.63%，韓股現跌0.12%，澳股現跌0.31%。

VIX指數隔晚升7.66%或1.32點，報18.53點。

紐油現升1.26%或0.92美元，報73.83美元；布油現升1.17%或0.89美元，報77.74美元；金價現升0.07%或1.56美元，報1976.79美元；LME 銅期貨隔晚跌0.31%或25.5美元，報8102美元。美國10年期債息現跌0.05%或0.0019厘，報3.69厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，聯想（0992）、小米（1810）、知乎（2390）、同程旅行（0780）、ＢＯＳＳ直聘（2076）、DYNAM JAPAN（6889）、靄華押業信貸（1319）、小鵬（9868）

阿里健康（0241）全年扭虧為盈賺5.33億元人幣。

滔搏（6110）全年少賺25%派末期息特別息合共20分人幣。

京東集團（9618）旗下京東雲宣佈核心產品減價。

港華智慧能源（1083）退股上海燃氣，涉資47億元。

官媒：內地遊客是港服務業衣食父母之一，國泰（0293）應重拳整頓，煞停歪風。

金軟（3888）首季多賺96%，收入遜預期。

 

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