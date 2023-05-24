恒指今早低開151點或0.79%，報19279點，是3月21日19018.1點後最低。大市成交金額14億元；國指今早低開58點或0.89%，報6545點。恒生科技指數開市報3813點，跌1%。非必需消費品、通訊服務、金融股推低大市。全市上升股份比例為3.83%，下跌為7.31%，無升跌為88.85%。