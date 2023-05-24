恒指今早低開151點或0.79%，報19279點，是3月21日19018.1點後最低。大市成交金額14億元；國指今早低開58點或0.89%，報6545點。恒生科技指數開市報3813點，跌1%。非必需消費品、通訊服務、金融股推低大市。全市上升股份比例為3.83%，下跌為7.31%，無升跌為88.85%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、中海油（0883）、中石油（0857）貢獻恒指較多。
藍籌11隻升，45隻下跌，20隻無升跌。阿里健康（0241）升1.02%，報4.94元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌24.22%，報114.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，21隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報68.35元，升1.03%；跌幅最大的是金山軟件（3888）開市報29.3元，跌2.5%。
恒指10天線(19644.76點)跌穿250天線(19687.49點)。科指續低於10天線(3879.94點)、20天線(3872.24點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，聯想（0992）開市報7.75元，跌1.15%。小米（1810）開市報10.7元，跌0.56%。知乎（2390）無成交，報17.06元。同程旅行（0780）開市報16.04元，升2.95%。ＢＯＳＳ直聘（2076）無成交，報69.9元。DYNAM JAPAN（6889）無成交，報5.01元。靄華押業信貸（1319）無成交，報0.255元。小鵬（9868）開市報36.1元，跌0.14%。
阿里健康（0241）全年扭虧為盈賺5.33億元人幣。開市報4.94元，升1.02%。
滔搏（6110）全年少賺25%派末期息特別息合共20分人幣。無成交，報6.9元。
京東集團（9618）旗下京東雲宣佈核心產品減價。開市報137元，跌1.01%。
港華智慧能源（1083）退股上海燃氣，涉資47億元。無成交，報3.76元。
官媒：內地遊客是港服務業衣食父母之一，國泰（0293）應重拳整頓，煞停歪風。開市報7.52元，跌1.31%。
金軟（3888）首季多賺96%，收入遜預期。開市報29.3元，跌2.5%。
破頂股包括，中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.145元，開市報0.145元，升7.41%；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.55元，開市報0.55元，無升跌。
創上市新低，包括陸控（6623）低見25.15元，開市報25.15元，跌1.76%。
異動股
上升異動股，包括，中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.145元，開市報0.145元，升7.41%；優趣匯（2177）開市報1.65元，升5.77%；樂普生物（2157）開市報6.11元，升4.98%；建發國際集團（1908）開市報21.75元，升3.82%；紅星美凱龍（1528）開市報3.19元，升3.57%；東江環保（0895）開市報2.63元，升3.54%；信達國際控股（0111）開市報0.32元，升3.23%；彩客新能源（1986）開市報1.36元，升3.03%；同程旅行（0780）開市報16.04元，升2.95%。
下跌異動股，包括，東方海外（0316）開市報114.2元，跌24.22%；豆盟科技（1917）開市報0.158元，跌13.19%；辰興發展（2286）開市報0.82元，跌8.89%；瑞強集團（8427）開市報0.095元，跌8.65%；金山雲（3896）開市報2.25元，跌8.54%；權威金融（0397）開市報0.15元，跌6.25%；德利機械（2102）開市報0.141元，跌5.37%；上實城市開發（0563）開市報0.475元，跌5%。
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