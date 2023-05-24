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英偉達CEO稱華府遏制內地之舉或傷及美國科技業

英國《金融時報》報道，英偉達(Nvidia Corp)執行長黃仁勛表示，中美晶片之爭可能對美國科技行業造成「巨大損害」，拜登政府為延緩內地半導體製造而推出的出口管制令使英偉達的「雙手被綁在背後」。