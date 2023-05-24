moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息全線向下 隔夜息大跌103點子 港美息差見近4個月最窄

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌25.77點子至4.37917%，是5月16日後最低，當日報4.31667%。對上一次連跌2日是5月15日，當日拆息報4.17131%。

港元現報7.8358元升值17點子，曾貶值最多8點子，報7.8383元，亦曾升值最多33點子，報7.8342元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌103.19點子至3.04321%，跌103點子，幅度是3月22日後最大，當時跌174點子；1星期HIBOR跌48.26點子至4%；2星期HIBOR跌39.33點子至4.16869%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌12.16點子至4.61107%；6個月期HIBOR跌6.91點子至4.71476%；12個月期HIBOR跌5.29點子至4.72744%。

美元指數現報103.504升值0.016點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.12686%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3518%，連續5日收窄，利差是2023年1月03日後最窄，當日差距為-0.1908%。

對上一次連續5日收窄，是5月8日，當日利差報-1.3559%。

 

其他報道

李家超批涉事國泰空服不尊重乘客 傷害內地同胞感情 國泰股價曾跌2.5%

美眾院中國委員會主席主席籲商務部管制長鑫存儲

TikTok CEO 周受資：蒙大拿州禁令違憲

英偉達CEO稱華府遏制內地之舉或傷及美國科技業

美零售商Target稱員工受威脅 將LGBTQ產品系列下架

日本經濟產業大臣：日韓需加強半導體供應鏈

阿里雲業務裁員約7% 冀年內將業務分拆

宏信建設IPO下限定價 香港部分僅獲12%認購

亞馬遜退出中國市場　中文官網「Amazon.cn」7月17日起停運

易點雲IPO近下限定價 香港部分僅獲35%認購

Netflix將為美國訂戶額外付費共享密碼

恒指低開151點 創兩個月低 10天線跌穿250天線 科指跌1%

鮑威爾仍擔憂通脹 沒工具能夠減輕政府債務違約影響

港股ADR跌176點 夜期低水146點 聯想、小米等業績

麥卡錫：「根本沒有接近」達成協議 據報暫無後續會談打算

債務上限談判再陷僵局 美債息差擴闊 道指跌231點

北水增持鼎豐 減持盈富

 