港元現報7.8358元升值17點子，曾貶值最多8點子，報7.8383元，亦曾升值最多33點子，報7.8342元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌103.19點子至3.04321%，跌103點子，幅度是3月22日後最大，當時跌174點子；1星期HIBOR跌48.26點子至4%；2星期HIBOR跌39.33點子至4.16869%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌12.16點子至4.61107%；6個月期HIBOR跌6.91點子至4.71476%；12個月期HIBOR跌5.29點子至4.72744%。

美元指數現報103.504升值0.016點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.12686%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3518%，連續5日收窄，利差是2023年1月03日後最窄，當日差距為-0.1908%。

對上一次連續5日收窄，是5月8日，當日利差報-1.3559%。

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