moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日跌183點 見兩個月低 科指跌1% 南水續流出 北水續流入

 

美債務上限談判陷僵局，亞股向下，港股連跌兩日，恒指、國指創兩個月低，科指亦見兩周低。

恒指今早低開151點，高位跌127點，低位跌274點，低見19156.28點，是2023年3月21日19018.1點後最低。半日高低波幅148點。非必需消費品、金融股推低大市。全市上升股份比例為12.08%，下跌為35.59%，無升跌為52.32%。

恒指半日跌183點或0.94%，報19248點，大市成交金額442億元；國指跌71點或1.08%，報6532點。恒生科技指數收報3811點，跌1.07%。

藍籌股成交金額168.01億元，佔大市成交38.01%；科指成份股成交金額78.69億元，佔大市成交17.8%；國指成份股成交金額144.32億元，佔大市成交32.65%。

窩輪及牛熊證成交金額減少30.57%，至70.59億元，佔大市成交15.96%。牛熊證成交金額31億元，減少42.39%；窩輪成交金額39.58億元，減少17.27%。

阿里巴巴（9988）、建行（0939）、匯控（0005）拖累大市。中海油（0883）、長實集團（1113）、中電（0002）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，60隻下跌，0隻無升跌。信義光能（0968）升3.58%，收報8.4元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）除淨，跌3.9%，收報110.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，23隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報10.38元，升1.17%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.55元，跌3.7%。

恒指10天線(19641.64點)跌穿250天線(19687.36點)。科指續低於10天線(3879.67點)、20天線(3872.11點)。

北水南下合計淨流入5.03億元，較上日減少90.05%，連續第2日流入，累計流入55.56億元。南水北上合計淨流出17.52億元人民幣，較上日減少78.03%，連續第2日流出，累計流出97.28億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.42%，低見19156.28點，是3月21日19018.1點後最低。連跌2日，累計跌430.03點，對上一次連跌2日是5月10日。

國指曾跌最多1.57%，低見6499.59點，是3月21日6447.72點後最低。連跌2日，累計跌161.28點，對上一次連跌2日是5月10日。

科指曾跌最多1.88%，是5月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.73%。低見3780.03點，是5月10日3760.57點後最低。連跌2日，累計跌92.51點，對上一次連跌2日是5月3日。

李家超批涉事國泰（0293）空服不尊重乘客 傷害內地同胞感情。官媒：內地遊客是港服務業衣食父母之一，國泰應重拳整頓，煞停歪風。收報7.51元，跌1.44%。

阿里（9988）雲業務裁員約7% 冀年內將業務分拆。收報81.65元，跌1.63%。

多間公司最快今日公布業績，績表現如下，聯想（0992）收報7.55元，跌3.7%。小米（1810）收報10.58元，跌1.67%。知乎（2390）收報16.9元，跌0.94%。同程旅行（0780）收報15.28元，跌1.93%。ＢＯＳＳ直聘（2076）收報69.9元，無升跌。DYNAM JAPAN（6889）收報4.99元，跌0.4%。靄華押業信貸（1319）收報0.255元，無升跌。小鵬（9868）收報35.15元，跌2.77%。

阿里健康（0241）全年扭虧為盈賺5.33億元人幣。收報4.74元，跌3.07%。

滔搏（6110）全年少賺25%派末期息特別息合共20分人幣。收報6.45元，跌6.52%。

京東集團（9618）旗下京東雲宣佈核心產品減價。收報136.9元，跌1.08%。

港華智慧能源（1083）退股上海燃氣，涉資47億元。收報3.74元，跌0.53%。

金軟（3888）首季多賺96%，收入遜預期。收報29.5元，跌1.83%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見3.5元，收報3.5元，升2.64%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見6.6元，收報6.49元，升5.02%；宏力醫療管理（9906）創上市新高，見2.88元，收報2.86元，升1.42%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106.8元，收報106.5元，跌0.14%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.17元，跌0.85%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.145元，收報0.142元，升5.19%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.8元，收報0.79元，升2.6%；譚木匠（0837）創52周高，見3.83元，收報3.79元，跌0.79%；嘉士利集團（1285）創52周高，見1.3元，收報1.29元，升3.2%；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.55元，收報0.425元，跌22.73%；建鵬控股（1722）創52周高，見0.206元，收報0.199元，升0.51%；年年卡（3773）創52周高，見1.48元，收報1.45元，升2.84%；威誠國際控股（8107）創52周高，見2.32元，收報2.28元，升4.59%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，招商局置地（0978）低見0.45元，收報0.455元，跌3.19%；佳兆業（1638）低見0.227元，收報0.235元，跌2.49%；雅居樂（3383）低見1.24元，收報1.25元，跌2.34%；德琪醫藥（6996）低見2.07元，收報2.14元，升0.94%；心通醫療（2160）低見2.05元，收報2.07元，跌0.96%；泰凌醫藥（1011）低見0.048元，收報0.051元，無升跌；藍月亮（6993）低見4.36元，收報4.39元，跌0.45%；中原建業（9982）低見0.38元，收報0.38元，跌3.8%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.091元，收報0.092元，跌3.16%；建德國際控股（0865）低見0.023元，收報0.023元，跌8%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，佳兆業健康（0876）低見0.032元，收報0.033元，跌8.33%；長實集團（1113）低見42.55元，收報43.55元，升2.11%；上海復旦（1385）低見19.7元，收報19.94元，跌3.2%；嘉里物流（0636）低見9.58元，收報9.62元，跌5.69%；東方海外（0316）低見108.5元，收報110.6元，跌26.61%；正商實業（0185）低見0.59元，收報0.61元，跌7.58%；東方海外國際（0316）低見108.5元，收報110.6元，跌26.61%；福田實業（0420）低見0.68元，收報0.68元，跌1.45%；豐盛控股（0607）低見0.076元，收報0.077元，跌3.75%；香港華人有限公司（0655）低見0.44元，收報0.45元，跌2.17%。

異動股

上升異動股，包括，豐展控股（1826）收報0.076元，升22.58%；長城天下（0524）收報0.044元，升22.22%；維港育馬（8377）見52周低0.245元，收報0.3元，升20%；傲迪瑪汽車（8418）收報1元，升17.65%；迅捷環球控股（0540）收報0.35元，升16.67%；環球信貸集團（1669）收報0.58元，升16%；美瑞健康國際（2327）收報0.285元，升14%；國科控股（8275）創52周高，見1.08元，收報1.07元，升13.83%；中國基礎能源（8117）收報0.119元，升13.33%；中國來騎哦（8039）收報0.79元，升12.86%。

下跌異動股，包括，金源米業（0677）收報0.82元，跌31.67%；千盛集團控股（8475）收報0.4元，跌28.57%；東方海外（0316）見52周低108.5元，收報110.6元，跌26.61%；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.55元，收報0.425元，跌22.73%；金輪天地控股（1232）收報0.078元，跌22%；億達中國（3639）收報0.166元，跌21.7%；綠色能源科技集團（0979）收報0.142元，跌20.67%。

其他報道

鄭州擬拓元宇宙 設百億發展基金 主板上市企業可獲2000萬人幣

港元拆息全線向下 隔夜息大跌103點子 港美息差見近4個月最窄

李家超批涉事國泰空服不尊重乘客 傷害內地同胞感情 國泰股價曾跌2.5%

美眾院中國委員會主席主席籲商務部管制長鑫存儲

TikTok CEO 周受資：蒙大拿州禁令違憲

英偉達CEO稱華府遏制內地之舉或傷及美國科技業

美零售商Target稱員工受威脅 將LGBTQ產品系列下架

日本經濟產業大臣：日韓需加強半導體供應鏈

阿里雲業務裁員約7% 冀年內將業務分拆

宏信建設IPO下限定價 香港部分僅獲12%認購

亞馬遜退出中國市場　中文官網「Amazon.cn」7月17日起停運

易點雲IPO近下限定價 香港部分僅獲35%認購

Netflix將為美國訂戶額外付費共享密碼

恒指低開151點 創兩個月低 10天線跌穿250天線 科指跌1%