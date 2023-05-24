美債務上限談判陷僵局，亞股向下，港股連跌兩日，恒指、國指創兩個月低，科指亦見兩周低。

恒指今早低開151點，高位跌127點，低位跌274點，低見19156.28點，是2023年3月21日19018.1點後最低。半日高低波幅148點。非必需消費品、金融股推低大市。全市上升股份比例為12.08%，下跌為35.59%，無升跌為52.32%。

恒指半日跌183點或0.94%，報19248點，大市成交金額442億元；國指跌71點或1.08%，報6532點。恒生科技指數收報3811點，跌1.07%。

藍籌股成交金額168.01億元，佔大市成交38.01%；科指成份股成交金額78.69億元，佔大市成交17.8%；國指成份股成交金額144.32億元，佔大市成交32.65%。

窩輪及牛熊證成交金額減少30.57%，至70.59億元，佔大市成交15.96%。牛熊證成交金額31億元，減少42.39%；窩輪成交金額39.58億元，減少17.27%。

阿里巴巴（9988）、建行（0939）、匯控（0005）拖累大市。中海油（0883）、長實集團（1113）、中電（0002）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，60隻下跌，0隻無升跌。信義光能（0968）升3.58%，收報8.4元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）除淨，跌3.9%，收報110.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，23隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報10.38元，升1.17%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.55元，跌3.7%。

恒指10天線(19641.64點)跌穿250天線(19687.36點)。科指續低於10天線(3879.67點)、20天線(3872.11點)。

北水南下合計淨流入5.03億元，較上日減少90.05%，連續第2日流入，累計流入55.56億元。南水北上合計淨流出17.52億元人民幣，較上日減少78.03%，連續第2日流出，累計流出97.28億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.42%，低見19156.28點，是3月21日19018.1點後最低。連跌2日，累計跌430.03點，對上一次連跌2日是5月10日。

國指曾跌最多1.57%，低見6499.59點，是3月21日6447.72點後最低。連跌2日，累計跌161.28點，對上一次連跌2日是5月10日。

科指曾跌最多1.88%，是5月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.73%。低見3780.03點，是5月10日3760.57點後最低。連跌2日，累計跌92.51點，對上一次連跌2日是5月3日。

李家超批涉事國泰（0293）空服不尊重乘客 傷害內地同胞感情。官媒：內地遊客是港服務業衣食父母之一，國泰應重拳整頓，煞停歪風。收報7.51元，跌1.44%。

阿里（9988）雲業務裁員約7% 冀年內將業務分拆。收報81.65元，跌1.63%。

多間公司最快今日公布業績，績表現如下，聯想（0992）收報7.55元，跌3.7%。小米（1810）收報10.58元，跌1.67%。知乎（2390）收報16.9元，跌0.94%。同程旅行（0780）收報15.28元，跌1.93%。ＢＯＳＳ直聘（2076）收報69.9元，無升跌。DYNAM JAPAN（6889）收報4.99元，跌0.4%。靄華押業信貸（1319）收報0.255元，無升跌。小鵬（9868）收報35.15元，跌2.77%。

阿里健康（0241）全年扭虧為盈賺5.33億元人幣。收報4.74元，跌3.07%。

滔搏（6110）全年少賺25%派末期息特別息合共20分人幣。收報6.45元，跌6.52%。

京東集團（9618）旗下京東雲宣佈核心產品減價。收報136.9元，跌1.08%。

港華智慧能源（1083）退股上海燃氣，涉資47億元。收報3.74元，跌0.53%。

金軟（3888）首季多賺96%，收入遜預期。收報29.5元，跌1.83%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見3.5元，收報3.5元，升2.64%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見6.6元，收報6.49元，升5.02%；宏力醫療管理（9906）創上市新高，見2.88元，收報2.86元，升1.42%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106.8元，收報106.5元，跌0.14%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.17元，跌0.85%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.145元，收報0.142元，升5.19%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.8元，收報0.79元，升2.6%；譚木匠（0837）創52周高，見3.83元，收報3.79元，跌0.79%；嘉士利集團（1285）創52周高，見1.3元，收報1.29元，升3.2%；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.55元，收報0.425元，跌22.73%；建鵬控股（1722）創52周高，見0.206元，收報0.199元，升0.51%；年年卡（3773）創52周高，見1.48元，收報1.45元，升2.84%；威誠國際控股（8107）創52周高，見2.32元，收報2.28元，升4.59%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，招商局置地（0978）低見0.45元，收報0.455元，跌3.19%；佳兆業（1638）低見0.227元，收報0.235元，跌2.49%；雅居樂（3383）低見1.24元，收報1.25元，跌2.34%；德琪醫藥（6996）低見2.07元，收報2.14元，升0.94%；心通醫療（2160）低見2.05元，收報2.07元，跌0.96%；泰凌醫藥（1011）低見0.048元，收報0.051元，無升跌；藍月亮（6993）低見4.36元，收報4.39元，跌0.45%；中原建業（9982）低見0.38元，收報0.38元，跌3.8%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.091元，收報0.092元，跌3.16%；建德國際控股（0865）低見0.023元，收報0.023元，跌8%。

28隻股份創52周低，其中十隻包括，佳兆業健康（0876）低見0.032元，收報0.033元，跌8.33%；長實集團（1113）低見42.55元，收報43.55元，升2.11%；上海復旦（1385）低見19.7元，收報19.94元，跌3.2%；嘉里物流（0636）低見9.58元，收報9.62元，跌5.69%；東方海外（0316）低見108.5元，收報110.6元，跌26.61%；正商實業（0185）低見0.59元，收報0.61元，跌7.58%；東方海外國際（0316）低見108.5元，收報110.6元，跌26.61%；福田實業（0420）低見0.68元，收報0.68元，跌1.45%；豐盛控股（0607）低見0.076元，收報0.077元，跌3.75%；香港華人有限公司（0655）低見0.44元，收報0.45元，跌2.17%。

異動股

上升異動股，包括，豐展控股（1826）收報0.076元，升22.58%；長城天下（0524）收報0.044元，升22.22%；維港育馬（8377）見52周低0.245元，收報0.3元，升20%；傲迪瑪汽車（8418）收報1元，升17.65%；迅捷環球控股（0540）收報0.35元，升16.67%；環球信貸集團（1669）收報0.58元，升16%；美瑞健康國際（2327）收報0.285元，升14%；國科控股（8275）創52周高，見1.08元，收報1.07元，升13.83%；中國基礎能源（8117）收報0.119元，升13.33%；中國來騎哦（8039）收報0.79元，升12.86%。

下跌異動股，包括，金源米業（0677）收報0.82元，跌31.67%；千盛集團控股（8475）收報0.4元，跌28.57%；東方海外（0316）見52周低108.5元，收報110.6元，跌26.61%；昊天國際建投（1341）創52周高，見0.55元，收報0.425元，跌22.73%；金輪天地控股（1232）收報0.078元，跌22%；億達中國（3639）收報0.166元，跌21.7%；綠色能源科技集團（0979）收報0.142元，跌20.67%。

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