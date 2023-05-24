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小米今年首季經調整淨利潤按升13.1%至32.3億元人民幣

小米（1810）收市後公布今年首季業績，收入按年下跌18.9%至594.77億元（人民幣，下同），按季亦跌9.9%，期內純利為42.16億元，按年由虧轉盈，按季就升34.2%；經調整淨利潤按升13.1%至32.33億元，按季升1.21倍，勝市場預期，包含智能電動汽車等創新業務費用11億元。

集團今年首季毛利按年跌8.8%至115.92億元，毛利率按年升2.2個百分點至19.5%。各業務表現方面， 智能手機今年首季收入按年跌23.6至350億元，銷量按年減少21.1%至約3040萬部，智能手機平均售價（ASP）按年下跌3.1%至1151.6元，主要是由於境外市場加大清存貨力度，部分被內地高端智能手機出貨量的貢獻導致的ASP增加所抵銷。物聯網（IoT）與生活消費產品收入按年跌13.6%至168億元；互聯網服務按年減少1.2%至70億元；其他收入按年跌36.9％至6億元。

小米表示，4月正式組建AI實驗室大模型團隊，現時AI領域相關人員已超過1,200人，將不斷挖掘AI相關的用戶場景，發揮自身技術優勢，並以開放的態度與合作夥伴開拓更多機會。

小米績前收報10.4元，全日跌3.35%，成交6.19億元。

 

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