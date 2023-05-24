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聯想上季裁員少於5%   內地雲減價戰影響有限

聯想（Lenovo）（0992）公布截至3月底的全年業績，受全球電子產品需求疲軟影響，全年收入和純利均按年倒退。董事長兼首席執行官楊元慶預期，個人電腦市場在今年下半年回穩。執行副總裁、方案與服務業務集團總裁黃建恒表示，對個人電腦市持樂觀態度，適逢明年是電腦換季高峰，儘管目前的個人電腦出貨量較弱，但以聯想內部電腦激活量反映的市場需求，目前個人電腦需求高於疫情前水平。楊元慶又表示，聯想對個人電腦的市場預判屬合理，當中已考慮通脹和聯想全球個人電腦出貨量穩居首位。

聯想於上季作出重組及其他費用計提約2.49億美元，執行副總裁兼首席財務官黃偉明表示，當中涉及裁員和重組高增長的業務，因應市場情況將人員重新分配至高需求的業務。楊元慶表示，裁員少於5%，暫停手機業務板塊，將資源投放至雲和方案板塊。楊元慶又表示，有關裁員已結束，在今財年沒有裁員計劃。

談及內地雲服務減價戰的影響，聯想基礎設施方案集團總裁Kirk Skaugen表示，有關減價戰對聯想內地雲業務有一定影響，但聯想雲業務布局全球，海外雲業務增長迅速，另外聯想雲業務處於供應鏈頂端，有關影響有限，不需擔心。

談及新型AI發展潛力，Kirk Skaugen又指，AI方案有助提升聯想產品交付速度，新型AI出現，不但帶動基礎設備的需求，方案業務創新，亦推動客戶對設備更新。

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