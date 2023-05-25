港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升0.95點子至4.38863%，是2023年5月23日後最高，當日報4.63685%。
港元現報7.8301元貶值9點子，曾貶值最多46點子，報7.8338元，亦曾升值最多19點子，報7.8273元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升44.92點子至3.49238%；1星期HIBOR升12.17點子至4.12167%；2星期HIBOR升3.13點子至4.2%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.1點子至4.63202%；6個月期HIBOR跌0.76點子至4.70714%；12個月期HIBOR跌1.07點子至4.71679%。
美元指數現報104.009升值0.122點或0.12%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.138%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5012%，終止連續5日收窄，利差是2023年5月18日後最闊，當日差距為-0.5761%。
對上一次終止連續5日收窄，是2023年5月12日，當日利差報-0.7629%。
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