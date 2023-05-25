匯豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶表示，廣東今年開局表現強勁，服務業按年增長5%。與此同時，在消費復蘇的推動下，香港經濟按年增長2.7%，而2022年第四季度按年下降4.1%。匯豐最近將香港2023年的生產總值增長預測上調至5%。

在中國內地經濟重啓的推動下，大灣區的商業活動迅速復蘇，包括與香港和澳門的跨境活動。因此，對大灣區2023年經濟復蘇持樂觀態度。房地產市場企穩可進一步提振消費者信心，從而提振消費意願。

為了實現全面和可持續的復蘇，勞動力和房地產市場需要企穩，最終帶來消費者信心的恢復。因此，加大政策支持力度至關重要。

工業和基建投資正在加快。2022年初，廣東省政府承諾打造更高質量的製造業。一系列措施陸續出台，包括今年1萬億元人民幣的省級重點項目支持計劃，信貸對關鍵領域的支持也進一步強化。

在最新一輪經濟數據中，政策的推動作用顯而易見：2023年第一季廣東省整體工業投資增長近30%，其中高科技製造業和先進製造業投資按年分別增長35.1%和30.5%。

從短期看，預計主要的不利因素是外部需求放緩，特別是一些廣東具有比較優勢的領域，例如電子產品的需求。從長期看，產業升級和技術進步將有助於製造業實現更高生產率和高質量增長。預計工業投資將繼續增長，有助於抵消房地產投資相對低迷造成的影響。

匯豐認為，廣東有望在2023年將固定資產投資增速保持在5%以上的較高水平。

金融服務業至關重要。隨着內地轉向高質量增長，並重視科技自主，大灣區可以利用其科技和製造業來開啓更多機遇。金融服務業是此類轉型的關鍵驅動力，將對大灣區發展成為國際創新和科技中心起到關鍵作用。

事實上，該行業在廣東經濟中已變得越來越重要。2022年，金融服務業增加值達到1.18萬億元人民幣，對全省生產總值增長的貢獻率達到三分之一。廣東也成為國內首個金融服務業增加值突破1萬億元人民幣的省份。加上香港這個成熟的金融市場，2021年粵港澳大灣區金融服務業增加值已超過2,500億美元，佔該地區GDP的比重達到12.9%，超過東京灣區10%的佔比，並逐步接近全球最大金融中心的水平。金融服務業對大灣區發展成為國際創新和科技中心起到關鍵作用。

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