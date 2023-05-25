非必需消費品、通訊服務、金融股推低大市。全市上升股份比例為8.86%，下跌為43.84%，無升跌為47.28%。恒指今早低開185點，高位跌185點，低位跌402點，高低波幅217點。

恒指半日跌394點或2.06%，報18721點，大市成交金額550億元；國指跌146點或2.27%，報6331點。恒生科技指數收報3682點，跌2.47%。

藍籌股成交金額255.3億元，佔大市成交46.41%；科指成份股成交金額141.04億元，佔大市成交25.64%；國指成份股成交金額227.7億元，佔大市成交41.4%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.33%，至76.28億元，佔大市成交13.85%。牛熊證成交金額39.59億元，增加0.32%；窩輪成交金額36.69億元，減少21.21%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。小米（1810）、創科實業（0669）、恒安（1044）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，71隻下跌，1隻無升跌。小米（1810）升0.58%，收報10.46元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌7.04%，收報101.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是小米（1810）收報10.46元，升0.58%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報61.4元，跌8.97%。

恒指續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入15.56億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出57.35億元人民幣，較上日增加27.94%，連續第3日流出，累計流出181.93億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.1%，是5月17日後最大跌幅。低見18713.67點，是2022年12月2日18530.82點後最低。暫連跌3日，累計跌957.57點，對上一次連跌3日是5月11日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月11日。

科指曾跌最多2.51%，是5月19日後最大跌幅。低見3681.11點，是2022年11月30日3642.24點後最低。暫連跌3日，累計跌221.06點，對上一次連跌3日是4月20日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月20日。

國指曾跌最多2.31%，是5月24日後最大跌幅。低見6328.73點，是2022年12月2日6313.34點後最低。收市報6330.87點，是2022年11月29日後收市新低，當日報6236.72點。暫連跌3日，累計跌362.77點，對上一次連跌3日是4月25日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月11日

個股表現

長城汽車（2333）稱比亞迪排放不達標 內媒引比亞迪指仍在核實。長汽收報8.74元，跌3.21%。比亞迪（1211）收報243元，跌2.02%。

百度（9888）旗下愛奇藝擬港第二上市。收報116.8元，跌1.93%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報125.1元，跌4.06%。石藥集團（1093）收報7.29元，跌2.15%。萬國數據（9698）收報9.81元，跌4.39%。網易（9999）收報129.8元，跌1.44%。微博（9898）收報127.3元，跌2.38%。寶尊電商（9991）收報11.06元，無升跌。博雅互動（0434）收報0.5元，跌1.96%。

易點雲（2416）上市，定價10.19元。收報9.8元，跌3.83%。

宏信建設（9930）上市，定價4.52元。收報3.3元，跌26.99%。

星島（1105）：交易提案已撤回，股份復牌。收報0.42元，跌3.45%。

匯控（0005）艾橋智：正評估出售或精簡12個市場的業務。收報58.3元，跌1.6%。

小米（1810）今年首季經調整淨利潤按升13.1%至32.3億元人民幣。小米：高端產品佔比提高改善毛利率，將利用AI提升內部效率。收報10.46元，升0.58%。

小鵬汽車（9868）首季經調整虧損擴大至22億人民幣。收報31.65元，跌8.39%。

聯想（0992）上季裁員少於5%，內地雲減價戰影響有限。收報7.08元，跌2.21%。

知乎（2390）首季淨虧損收窄七成，經營現金流首錄正數。收報17.3元，跌0.23%。

迅銷集團（6288）旗下UNIQLO據報退出俄羅斯市場。收報18.78元，無升跌。

同程（0780）多賺2.7倍，經調整EBITDA升67%，付費用戶減少2.4%。收報15.2元，升0.26%。

法庭向薈萃國際（8041）兩名前任董事，頒取消資格令。收報0.295元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1065.65元，收報1065.65元，升0.09%；力盟科技（2405）創上市新高，見2.91元，收報2.81元，升0.36%；INTL GENIUS（0033）創52周高，見6.97元，收報6.81元，升11.64%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.83元，收報0.8元，無升跌；意達利控股（0720）創52周高，見0.195元，收報0.179元，跌1.1%；彩星玩具（0869）創52周高，見0.81元，收報0.78元，升2.63%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；偉源控股（1343）創52周高，見0.175元，收報0.17元，升9.68%；博尼控股（1906）創52周高，見0.6元，收報0.59元，升15.69%；興證國際（6058）創52周高，見0.172元，收報0.168元，跌2.33%；威誠國際控股（8107）創52周高，見2.45元，收報2.37元，跌3.27%；FUTURE DATA（8229）創52周高，見0.87元，收報0.86元，升1.18%。

破底股方面

42隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.6元，收報0.62元，跌3.13%；融創（1918）低見1.1元，收報1.14元，跌4.2%；招商局置地（0978）低見0.445元，收報0.445元，跌2.2%；佳兆業（1638）低見0.22元，收報0.225元，跌3.43%；雅居樂（3383）低見1.2元，收報1.2元，跌1.64%；融信中國（3301）低見0.315元，收報0.325元，跌7.14%；銀城國際（1902）低見0.111元，收報0.121元，跌3.97%；滇池水務（3768）低見0.89元，收報0.89元，跌4.3%；基石藥業（2616）低見2.87元，收報2.87元，跌3.69%；德琪醫藥（6996）低見2.03元，收報2.03元，跌2.87%。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，中國軟件國際（0354）低見4.65元，收報4.67元，跌2.3%；嘉里物流（0636）低見9.31元，收報9.41元，跌0.95%；勝獅貨櫃（0716）低見0.55元，收報0.55元，跌1.79%；東方海外（0316）低見100.3元，收報101.7元，跌7.04%；正商實業（0185）低見0.52元，收報0.52元，跌8.77%；莊士中國（0298）低見0.22元，收報0.22元，跌3.08%；東方海外國際（0316）低見100.3元，收報101.7元，跌7.04%；思捷環球（0330）低見0.55元，收報0.55元，跌3.51%；莊士機構國際（0367）低見0.58元，收報0.58元，跌1.69%；中國管業（0380）低見0.083元，收報0.083元，跌11.7%。

異動股

上升異動股，包括，工蓋有限公司（1421）收報0.425元，升90.58%；朝威控股（8059）收報0.019元，升35.71%；康華醫療（3689）收報2元，升33.33%；上諭集團（1633）收報0.13元，升26.21%；民商創科（1632）收報0.45元，升25%；安寧控股（0128）收報0.465元，升24%；國科控股（8275）創52周高，見1.4元，收報1.36元，升23.64%；築友智造科技（0726）收報0.345元，升23.21%；瑞斯康集團（1679）收報0.075元，升17.19%；博尼控股（1906）創52周高，見0.6元，收報0.59元，升15.69%；中國新電信（8167）收報0.074元，升15.63%。

下跌異動股，包括，宏信建設（9930）收報3.3元，跌26.99%；豐展控股（1826）收報0.079元，跌24.76%；環球數碼創意（8271）收報0.076元，跌20%；駿東控股（8277）收報0.089元，跌19.09%；朝聚眼科（2219）收報4.36元，跌18.81%；博駿教育（1758）收報0.181元，跌16.97%；維港育馬（8377）收報0.25元，跌16.67%；北京建設（0925）收報0.06元，跌15.49%；信保環球控股（0723）收報0.011元，跌15.38%；保德國際發展（0372）收報0.05元，跌15.25%。

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