標普指，隨着防疫限制完結，結束與新冠疫情相關開支，轉至支持就業和消費，政府的財政狀況可恢復到疫前的趨勢。該行預計今個財政赤字佔GDP的比例將從上一年的6.7%縮小至2.5%，至2024年進一步下降到GDP的0.3%。

未來兩到四年，政府收入將受益多項新收入措施，不過支出壓力可能仍會很高，包括人口老齡化帶來的巨大社會福利需求，以及為解決住宅用地短缺相關的資本支出。標普預期2023年至2026年間將有小額赤字，平均佔GDP的0.7%，預算總體平衡。標普又指，特區政府恢復財政的記錄健康，認為特區政府的財政靈活性高於其他政府。

標普預期香港今年經濟增長將有4.2%，明年增長放緩至3.8%。本港去年底取消新冠相關旅行限制，訪港旅客至今年3月迅速恢復至疫前近一半水平，幫助香港經濟首季增長2.7%。香港開放型和服務業為基礎的經濟將從去年的低基數反彈，並受益於中國內地旅客。不過全球需求疲弱和融資成本上升，可能會拖累復甦速度。

標普又指，未來三至五年，大灣區發展和香港與內地之間在金融和服務業聯繫，對推動香港經濟發展具有重要意義。連接香港與內地的基建一定程度上緩解香港供應限制。香港能否成功利用以上發展，關鍵取決於能否吸引人才回流，並保持作為金融中心和不少跨國公司區域總部的地位。不過，以上發展會增加香港對內地經濟的依賴，或增加香港對來自內地的經濟風險的脆弱性。

其他報道

商務部：審查美光是維護國安必要措施

商務部：日方濫用出口管制措施

網易首季賺68億人幣 按年增半成

美團今年首季扭虧 經調整純利錄54.9億人民幣 遠勝預期

全日沽空金額205億 比率降至17% 盈富沽空金額最多

人民幣貶值見5個月最弱 恒指跌369點 成交破千億 北水轉流入1個月最多

OKX程式支援本地用戶買賣16種虛幣

快手與正順好房合作發展直播賣房業務

斯里蘭卡總統：最遲今年11月債務重組有結論

匯豐調查：送每名子女海外升學平均需265萬元