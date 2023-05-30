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港股ADR升242點 美期亞股升 英皇資本等業績

美股休市，港股ADR升242點或1.29%，報18794點，即月恒指夜期(截至26日)跌167點，報18528點，夜期低水219點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.1%，折合報322.9元；阿里巴巴（9988）升1.84%，折合報79.23元；美團（3690）升8.83%，折合報126.03元；匯控（0005）升0.78%，折合報59.21元；建行（0939）跌0.24%，折合報5.11元。

道期現升0.132%；標期現升0.23%；納期現升0.37%。日股現升0.3%，韓股現升0.72%，澳股現升0.09%。

VIX指數隔晚跌2.72%或0.49點，報17.46點。

紐油現升0.3%或0.21美元，報72.89美元；布油現跌0.02%或0.01美元，報77.05美元；金價現跌0.09%或1.81美元，報1941.38美元；LME 銅期貨隔晚升2.16%或172.5美元，報8135美元。美國10年期債息現跌0.86%或0.0329厘，報3.7654厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，英皇資本（0717）、創陞控股（2680）、諾亞控股（6686）、博富臨置業（0225）、威雅利（0854）

新火科技（1611）受FTX事件波及中期虧損2.42億，變負資產7410萬。

惠理（0806）：獲潛在買方為創始股東洽購少於三成股權。廣發證券據報斥11億收購惠理20%股權。

新地（0016）旗下啟勝定節能目標，為期二十四個月。

奧思集團（1161）中期純利升1倍，派中期息。

金沙（1928）擬建會展酒店屬十年承諾投資外的新計劃。

世界華文（0685）全年虧損24.5萬美元。

快意智能（8040）：旗下遊艇主義與生促局展研究，近千萬設試產線攻遊艇及冷卻系統塗層。

 

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