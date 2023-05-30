恒指今早高開23點或0.13%，報18574點，大市成交金額11億元；國指今早高開17點或0.29%，報6268點。恒生科技指數開市報3667點，升0.56%。非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為6.27%，下跌為3.36%，無升跌為90.35%。
阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。
藍籌32隻升，16隻下跌，28隻無升跌。恒隆地產（0101）升3.1%，報12.64元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌1.12%，報39.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，4隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報20.3元，升1.5%；跌幅最大的是金山軟件（3888）開市報28.05元，跌1.23%。
恒指續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，英皇資本（0717）收報0.062元，無升跌。創陞控股（2680）收報0.395元，無升跌。諾亞控股（6686）收報265元，無升跌。博富臨置業（0225）收報8.05元，無升跌。威雅利（0854）收報3.4元，無升跌。
新火科技（1611）受FTX事件波及中期虧損2.42億，變負資產7410萬。收報2.44元，無升跌。
惠理（0806）：獲潛在買方為創始股東洽購少於三成股權。廣發證券據報斥11億收購惠理20%股權。收報2.55元，升14.86%。
新地（0016）旗下啟勝定節能目標，為期二十四個月。收報101.5元，無升跌。
奧思集團（1161）中期純利升1倍，派中期息。收報1.56元，升14.71%。
金沙（1928）擬建會展酒店屬十年承諾投資外的新計劃。收報25.1元，跌0.2%。
世界華文（0685）全年虧損24.5萬美元。收報0.231元，無升跌。
快意智能（8040）：旗下遊艇主義與生促局展研究，近千萬設試產線攻遊艇及冷卻系統塗層。收報0.52元，無升跌。
破頂股包括，金鷹商貿集團（3308）創52周高，見6.59元，開市報6.59元，升0.46%；年年卡（3773）創52周高，見1.61元，開市報1.61元，升1.26%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見6.56元，開市報6.25元，無升跌。
2隻股份創上市新低，包括植華集團（1842）低見0.12元，開市報0.12元，跌4%；遠大住工（2163）低見3.16元，開市報3.16元，跌0.63%。
異動股
上升異動股，包括，惠理集團（0806）開市報2.55元，升14.86%；奧思集團（1161）開市報1.56元，升14.71%；強泰環保（1395）開市報0.2元，升12.36%；中國萬天控股（1854）開市報0.46元，升9.52%；裕承科金（0279）開市報0.108元，升9.09%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.3元，升7.14%；利華控股集團（1346）開市報0.8元，升6.67%；新東方（9901）開市報30.7元，升5.86%；中國高精密（0591）開市報0.238元，升5.78%。
下跌異動股，包括，濰柴動力（2338）開市報9.79元，跌8.85%；重慶農村商業銀行（3618）開市報2.71元，跌8.75%；天譽置業（0059）平上市低位0.013元，開市報0.013元，跌7.14%；國農金融投資（8120）開市報0.123元，跌6.82%；INFINITY L&T（1442）開市報1.35元，跌6.25%。
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