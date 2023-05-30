恒指今早高開23點或0.13%，報18574點，大市成交金額11億元；國指今早高開17點或0.29%，報6268點。恒生科技指數開市報3667點，升0.56%。非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為6.27%，下跌為3.36%，無升跌為90.35%。