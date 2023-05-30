美股隔晚休市，港股今早高開後倒跌，一方面市場關注美債務上限協議能否獲國會通過，另一方面，內地拒絕美國有關兩國防長本周會晤的要求，市場關注中美關係對市場情緒的影響，人民幣率先貶值見半年最弱，恒指臨近半日收市跌幅加劇，並以最低位收創半年新低，國指由1月的階段高點回落逾20%，進入技術性熊市，恒指暫時累跌近19%，距離熊市跌幅20%所在的18160.67點，僅二百逾點。