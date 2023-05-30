美股隔晚休市，港股今早高開後倒跌，一方面市場關注美債務上限協議能否獲國會通過，另一方面，內地拒絕美國有關兩國防長本周會晤的要求，市場關注中美關係對市場情緒的影響，人民幣率先貶值見半年最弱，恒指臨近半日收市跌幅加劇，並以最低位收創半年新低，國指由1月的階段高點回落逾20%，進入技術性熊市，恒指暫時累跌近19%，距離熊市跌幅20%所在的18160.67點，僅二百逾點。
恒指今早高開23點，高位升115點，低位跌181點，低見18369.93點，是2022年11月30日18052.32點後最低。半日高低波幅297點。
通訊服務、金融、非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為16.49%，下跌為33.11%，無升跌為50.38%。
恒指半日跌181點或0.98%，報18369點，大市成交金額491億元；國指跌61點或0.99%，報6189點。恒生科技指數收報3621點，跌0.7%。
藍籌股成交金額212.96億元，佔大市成交43.37%；科指成份股成交金額114.58億元，佔大市成交23.33%；國指成份股成交金額185.97億元，佔大市成交37.87%。
窩輪及牛熊證成交金額減少21.82%，至75.21億元，佔大市成交15.29%。牛熊證成交金額35.04億元，減少30.05%；窩輪成交金額40.16億元，減少12.88%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。比亞迪（1211）、中石油（0857）、銀娛（0027）貢獻恒指較多。
藍籌8隻升，68隻下跌，0隻無升跌。舜宇（2382）升1.9%，收報75.2元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌4.59%，收報14.96元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報48.35元，升2.33%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見3.2元，收報3.23元，跌6.1%。
恒指續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。
北水南下合計淨流入1.07億元，終止連續1日流出。南水北上合計淨流出1.16億元人民幣，終止連續1日流入
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，英皇資本（0717）收報0.059元，跌4.84%。創陞控股（2680）收報0.395元，無升跌。諾亞控股（6686）收報265元，無升跌。博富臨置業（0225）見52周低7.93元，收報7.93元，跌1.49%。威雅利（0854）收報3.4元，無升跌。
新火科技（1611）受FTX事件波及中期虧損2.42億，變負資產7410萬。收報2.12元，跌13.11%。
惠理（0806）：獲潛在買方為創始股東洽購少於三成股權。廣發證券據報斥11億收購惠理20%股權。收報2.27元，升2.25%。
新地（0016）旗下啟勝定節能目標，為期二十四個月。收報100.1元，跌1.38%。
奧思集團（1161）中期純利升1倍，派中期息。收報1.56元，升14.71%。
金沙（1928）擬建會展酒店屬十年承諾投資外的新計劃。收報25.25元，升0.4%。
世界華文（0685）全年虧損24.5萬美元。收報0.231元，無升跌。
快意智能（8040）：旗下遊艇主義與生促局展研究，近千萬設試產線攻遊艇及冷卻系統塗層。收報0.55元，升5.77%。
破頂股包括，京基金融國際（1468）創上市新高，見1.99元，收報1.97元，升0.51%；納泉能源科技（1597）創上市新高，見4.9元，收報4.9元，升15.57%；飛思達科技（1782）創上市新高，見3.84元，收報3.84元，升10.03%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8373.9元，收報8373.9元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1069.65元，收報1069.65元，升0.06%；廸生創建（0113）創52周高，見4.35元，收報4.31元，升0.94%；INTL GENIUS（0033）創52周高，見7.81元，收報7.8元，升1.43%；迪生創建（0113）創52周高，見4.35元，收報4.31元，升0.94%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.87元，收報0.84元，升1.2%；壇金礦業（0621）創52周高，見0.038元，收報0.034元，升9.68%；坤集團（0924）創52周高，見0.83元，收報0.83元，升16.9%；温嶺工量刃具（1379）創52周高，見4元，收報3.39元，升0.89%；建鵬控股（1722）創52周高，見0.214元，收報0.214元，升7%；金鷹商貿集團（3308）創52周高，見6.59元，收報6.58元，升0.3%。
36隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.35元，收報1.37元，跌1.44%；招商局置地（0978）低見0.41元，收報0.415元，跌7.78%；佳兆業（1638）低見0.205元，收報0.205元，跌5.53%；京東（9618）低見126.2元，收報126.2元，跌1.33%；明源雲（0909）低見3.2元，收報3.23元，跌6.1%；原生態牧業（1431）低見0.135元，收報0.135元，跌14.01%；中薇金融（0245）低見0.033元，收報0.035元，跌18.6%；海螺創業（0586）低見9.7元，收報9.74元，跌3.18%；高山企業（0616）低見0.013元，收報0.013元，跌18.75%；建業地產（0832）低見0.13元，收報0.141元，升2.17%。
52隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.78元，收報0.78元，跌3.7%；嘉里物流（0636）低見9.1元，收報9.12元，跌0.44%；中遠海控（1919）低見7.25元，收報7.25元，跌17.52%；東方海外（0316）低見98.65元，收報98.7元，跌4.55%；恒生（0011）低見107.5元，收報107.5元，跌0.74%；中銀香港（2388）低見23.55元，收報23.6元，跌0.42%；石藥（1093）低見6.73元，收報6.74元，跌2.46%；創科實業（0669）低見71.1元，收報72.55元，跌0.89%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.233元，收報0.233元，跌2.51%；洛陽玻璃（1108）低見6.1元，收報6.11元，跌2.55%。
異動股
上升異動股，包括，日光控股（8451）創52周高，見0.1元，收報0.085元，升25%；透雲生物（1332）收報0.65元，升22.64%；其利工業集團（1731）收報0.95元，升18.75%；貝森金融（0888）收報0.06元，升17.65%；坤集團（0924）創52周高，見0.83元，收報0.83元，升16.9%；智中國際（6063）收報0.07元，升16.67%；青島控股（0499）收報0.188元，升16.05%；民富國際（8511）收報0.118元，升15.69%；納泉能源科技（1597）創上市新高，見4.9元，收報4.9元，升15.57%；奧思集團（1161）收報1.56元，升14.71%；東北電氣（0042）收報0.3元，升13.21%。
下跌異動股，包括，INFINITY L&T（1442）收報1.09元，跌24.31%；建中建設（0589）收報0.335元，跌23.86%；志道國際（1220）創上市新低，見0.023元，收報0.024元，跌20%；高山企業（0616）創上市新低，見0.013元，收報0.013元，跌18.75%；中薇金融（0245）創上市新低，見0.033元，收報0.035元，跌18.6%；威訊控股（1087）收報0.33元，跌17.5%；遠航港口（8502）收報0.29元，跌17.14%。
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