UA 亞洲聯合財務今日舉辦30周年發布會，推出一部紅色後輪驅動Tesla model 3 房車抽獎活動，價值約35.4萬元。UA亞洲聯合財務行政總裁及執行董事雷俊傑表示，30周年是UA重要里程碑，隨著過往客戶年齡漸大，未來有意加推青年客群，希望籍今次的Tesla抽獎活動吸引更多年輕市場。雷俊傑表示，UA 30年前由長原彰弘建立，由一間小型貸款公司拓展為全港最具規模的私人貸款機構，至今客戶超過78萬戶。雷俊傑表示，截至今年3月，生意額連續30個月錄得正增長，壞帳率維持在健康水平。雷俊傑表示，儘管疫情經濟下行影響私人貸款市場，但UA 專注中小企借貸，拓展中小企市場貸款，目前中小企貸款額佔整體約四成。
談及加息影響，雷俊傑表示，加息自去年開始，一直令私人貸款業務受壓，但UA未有將成本轉嫁至客戶，希望透過擴大貸款客群和規模化來增加收益。雷俊傑又表示，亦會從資金源頭著手，要求較低的利率，減低集團借貸成本，令收益可平穩增長。
抽獎活動截至8月29日，客戶只需於推廣期內成功申請指定產品並符合指定要求，即可自動參加抽獎，無須另外登記。
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