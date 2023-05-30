UA 亞洲聯合財務今日舉辦30周年發布會，推出一部紅色後輪驅動Tesla model 3 房車抽獎活動，價值約35.4萬元。UA亞洲聯合財務行政總裁及執行董事雷俊傑表示，30周年是UA重要里程碑，隨著過往客戶年齡漸大，未來有意加推青年客群，希望籍今次的Tesla抽獎活動吸引更多年輕市場。雷俊傑表示，UA 30年前由長原彰弘建立，由一間小型貸款公司拓展為全港最具規模的私人貸款機構，至今客戶超過78萬戶。雷俊傑表示，截至今年3月，生意額連續30個月錄得正增長，壞帳率維持在健康水平。雷俊傑表示，儘管疫情經濟下行影響私人貸款市場，但UA 專注中小企借貸，拓展中小企市場貸款，目前中小企貸款額佔整體約四成。