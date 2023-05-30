根據報道，張姓疑犯曾多次進行視像講解。對方承諾，一旦成功上市，可獲2至3倍利潤，即使無法上市亦會歸還本金，每名投資人入股，每半年可獲1倍「開門紅」回贈，強調保本及零風險。參與投資者中，只有小部分事主收到1000港元至2萬港元報酬。各人投資後，先後被騙徒以不同藉口遊說，以相同條件轉買其他公司原始股。

傳媒報道指，澳門司警是於2017年至2021年3月，先後接獲30名澳門居民報案，年齡介乎27至68歲，他們分別報稱被皇朝區1間投資公司的股東遊說認購將在香港上市、極具潛力的原始股，對方聲稱可以有高回報。每名受害人投資金額由4萬至2900萬港元不等。但一直再無消息或被人拖延。直至2021年12月，金融管理局表示，有金融中介公司的活動未獲認可，涉案公司亦隨之關閉。受害人紛紛向該公司負責人追討，對方以投資合約未到期及等候香港公司回覆等不同藉口拖延，但至合約期滿仍未能收回本金。

司警局接手調查後，發現兩名疑犯曾在海外開設多間離岸公司，相關公司與多家香港知名企業名稱相似，懷疑有人藉此混淆視聽，加上豐厚利潤吸引市民投資。直至本月17及28日，司警分別於港珠澳大橋口岸及國際機場截獲兩名疑犯。兩人均否認作案，何某稱受香港舞台公司的另一股東指示管理澳門的投資公司，相關款項由事主直接存入香港公司帳戶，涉案的張某則表示未與涉案公司合作。調查更顯示，涉案款項已存入疑犯及在逃人士名下銀行帳戶，司警已將案件通報香港警方，並將對案件繼續調查，追查在逃人士下落，呼籲未報案的受害人盡快報警。

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