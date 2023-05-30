她在Twitter發帖文指，早在2014年，當大多數投資者認為5美元左右的英偉達只是一隻PC遊戲芯片股票時，方舟投資公司的研究就指出，英偉達是首要的AI股票。「現時該股上漲了約80倍，投資者似乎認為英偉達是唯一的人工智能投資對象。並不是！」

她又指出，自2014年以來，方舟投資一直認為英偉達比大多數其他芯片公司更早看到了人工智能的未來。「現在我們相信它將繼續為人工智能時代提供動力。然而，按照今年預期收入的25倍（市盈率）計算，英偉達的定價還是走在曲線前面。」

她表示，特斯拉（目前市盈率為6倍）是最近人工智能領域突破的最明顯受益者。「因為它的目標是到2030年在自動駕駛領域實現8-10萬億美元的收入。但根據過去5到6年的研究，方舟投資看到了幾十個人工智能的贏家。」

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