范卓雲指，內地經濟增長由5.6%上調至6.3%，料將於下半年持續復蘇。雖然近月經濟數據有所回軟，但服務及消費部分依然穩健。由於內地復蘇有差異化，料下半年中央將會出台更多提振經濟措施，支持經濟增長。

她建議，投資者可將定存部分的資金作投資，並可聚焦高增長的板塊的科技股，包括人工智能及自動化等行業，料下半年估值將再有重估。

匯豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華提到，近日中特股估值上升，他料此類股份仍有上升空間，當中動力包括政策因素。

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