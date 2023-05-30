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匯豐私銀：下半年宜採積極投資策略 尤其看好科技股

隨美國利率即將見頂，匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲認為，下半年的策略將不再現金為主，建議投資者可採取積極策略，尤其看好中港股市及債券市場，並偏好高增長的科技股。

范卓雲指，內地經濟增長由5.6%上調至6.3%，料將於下半年持續復蘇。雖然近月經濟數據有所回軟，但服務及消費部分依然穩健。由於內地復蘇有差異化，料下半年中央將會出台更多提振經濟措施，支持經濟增長。

她建議，投資者可將定存部分的資金作投資，並可聚焦高增長的板塊的科技股，包括人工智能及自動化等行業，料下半年估值將再有重估。

匯豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華提到，近日中特股估值上升，他料此類股份仍有上升空間，當中動力包括政策因素。

 

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