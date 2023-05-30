是次發行是通過特設公司 Bauhinia ILBS 1 Limited（Bauhinia 1 ）進行，Bauhinia 1 組合涉及12個國家的35個項目和基建貸款、25個獨立項目和9個行業。按證公司表示，Bauhinia 1獲得多方面投資者的高度支持，包括多邊機構、本地和國際金融機構、保險公司、資產管理公司等。所發行的票據總值為3.644 億美元，均為投資級別，並於香港聯合交易所上市。Bauhinia 1的資本結構中，有1億美元是由具可持續發展、綠色和社會責任元素資產組成的可持續融資票據，在按證公司的《社會責任、綠色及可持續金融框架》下發行。

有份協助發行的渣打銀行（2888），其香港行政總裁禤惠儀表示，這次是自 2008 年環球金融危機以來首批在香港交易所上市的資產抵押證券，顯示香港政府重啟證券化市場的決心，是次發行亦備受國際及地區投資者歡迎，其中一半更是首次投資予基建貸款抵押證券此資產類別，為日後相關證券的發行擴闊了投資者基礎。

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