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Bowtie：未來二、三年可達收支平衡

首間虛擬保險保泰人壽（Bowtie）成立四周年，去年該行經常性收入按年增加一倍至1.7億元，客戶逾9萬個，總保障額為逾600億元，相對去年同期為逾400億元。保泰人壽聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝相信未來兩至三年可達收支平衡，他指即使在疫後客戶習慣在網上投保，該行保費收入在今年3月創新高，加上規模擴大下令科技減省成本效果更為顯現，已見達致收支平衡的路徑，不過他們和投資者皆更着重長期整體業務增長，而非短期收支平衡。

去年本港保險直接銷售渠道（即網上等）銷售比率為8.5%，相對4年前為2.9%。顏耀輝認為疫情時轉變的習慣，在疫後不易改回頭，以外國市場，網上渠道日後可增至兩至三成，以保單計算，該行去年佔直銷渠道的3成，去年第四季增至四成。雖然不少同業將簡單人壽和醫療保險放上網上銷售，不過他指作為初創企業，他們不斷更新產品，提供更佳網上客戶體驗，加上專注經營網上渠道，相信可以保持優勢。他指其網頁有不少瀏覽量，會繼續通過消費者教育增強市民對虛擬保險的信心，轉化為銷量。

保費上調方面，保泰人壽聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇指過去兩年沒有增加，現在暫時無意加價，正緊密監察索賠情况。他又指，該行致力於將客人平均自行負擔的醫療金額限制於1萬元的可負擔水平之内，去年自願醫保的索償平均自付金額維持在3000元。

 

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