去年本港保險直接銷售渠道（即網上等）銷售比率為8.5%，相對4年前為2.9%。顏耀輝認為疫情時轉變的習慣，在疫後不易改回頭，以外國市場，網上渠道日後可增至兩至三成，以保單計算，該行去年佔直銷渠道的3成，去年第四季增至四成。雖然不少同業將簡單人壽和醫療保險放上網上銷售，不過他指作為初創企業，他們不斷更新產品，提供更佳網上客戶體驗，加上專注經營網上渠道，相信可以保持優勢。他指其網頁有不少瀏覽量，會繼續通過消費者教育增強市民對虛擬保險的信心，轉化為銷量。

保費上調方面，保泰人壽聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇指過去兩年沒有增加，現在暫時無意加價，正緊密監察索賠情况。他又指，該行致力於將客人平均自行負擔的醫療金額限制於1萬元的可負擔水平之内，去年自願醫保的索償平均自付金額維持在3000元。

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