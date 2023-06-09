中汽協指出，前期促銷潮漸退，消費逐步回歸理性，國家及地方政府陸續推出的促消費政策，疊加五一假期的各類營銷活動等綜合因素影響，5月整體汽車市場較4月好轉。

總計首5個月月，內地汽車產量為1068.7萬輛，銷量為1061.7萬輛，按年均增長11.1%，由於去年4至5月同期基數相對較低，累計產銷增速較1至4月擴大。

中汽協稱，市場仍緩慢恢復，汽車業仍然受壓，企業效益水平偏低，目前實現全年穩增長目標任務艱鉅，須進一步恢復和擴大需求，綜合施策加快釋放消費潛力，推動行業平穩增長。

汽車股今日個別發展，小鵬汽車（9868）漲逾半成，比亞迪（1211）及吉利（0175）升約1.4%，廣汽（2238）升0.7%。長城汽車（2333）跌1%，蔚來（9866）跌0.3%。

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