中汽協公布，5月內地汽車產量按月增9.4%至233.3萬輛，按年增21.1%；銷量按月增10.3%至238.2萬輛，按年增27.9%。5月份內地汽車企業出口38.9萬輛，按月增長3.4%，按年增長58.7%。
中汽協指出，前期促銷潮漸退，消費逐步回歸理性，國家及地方政府陸續推出的促消費政策，疊加五一假期的各類營銷活動等綜合因素影響，5月整體汽車市場較4月好轉。
總計首5個月月，內地汽車產量為1068.7萬輛，銷量為1061.7萬輛，按年均增長11.1%，由於去年4至5月同期基數相對較低，累計產銷增速較1至4月擴大。
中汽協稱，市場仍緩慢恢復，汽車業仍然受壓，企業效益水平偏低，目前實現全年穩增長目標任務艱鉅，須進一步恢復和擴大需求，綜合施策加快釋放消費潛力，推動行業平穩增長。
汽車股今日個別發展，小鵬汽車（9868）漲逾半成，比亞迪（1211）及吉利（0175）升約1.4%，廣汽（2238）升0.7%。長城汽車（2333）跌1%，蔚來（9866）跌0.3%。
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