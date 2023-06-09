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憧憬內地減息 恒指收市升90點 北水轉流出12億 三大指數連升第二周

上海財經大學校長劉元春周四晚稱，內地應降息以減輕民營企業融資負擔，支持經濟復蘇。內地今早公布PPI跌幅擴大，反映內地經濟復蘇力度減弱，大市一度倒跌68點，不過CPI僅增0.2%，市場認為內地有減息空間，內地債息跌，亦較一周的中位數低，「ATM」午後升幅擴大，恒指國指見近兩周高，科指見近三周高。全周計齊齊連升兩周。

市場觀望下周美國議息及周一通脹數據，早市成交創一個月低，北水仍流入7億，不過，午後大市升幅擴大，成交略升至866億，北水短炒一轉，收市轉為流出。

恒指今早高開34點，高位升164點，低位跌68點，全日高低波幅232點。非必需消費品、通訊服務、能源股推動大市。全市上升股份比例為33.99%，下跌為25.27%，無升跌為40.73%。

恒指收市升90點或0.47%，報19389點，大市成交金額866億元，較上日增加2.5%，是6月7日867.24億元成交後最多；國指升49點或0.75%，報6589點。恒生科技指數收報3934點，升1.03%。

藍籌股成交金額397.6億元，佔大市成交45.91%；科指成份股成交金額234.39億元，佔大市成交27.06%；國指成份股成交金額338.38億元，佔大市成交39.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.42%，至107.18億元，佔大市成交12.37%。牛熊證成交金額51.61億元，增加3.55%；窩輪成交金額55.57億元，減少10.8%。

美團（3690）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、潤地（1109）、小米（1810）拖累大市。

藍籌55隻升，22隻下跌，3隻無升跌。周大福（1929）升3.62%，收報14.3元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌4.21%，收報4.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報34.55元，升5.34%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報3.86元，跌3.02%。

恒指上試250天線(19601.19點)。科指上試50天線(3958.98點)。

北水南下合計淨流出12.55億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流出14.41億元人民幣，終止連續2日流入。

三大指數即日表現

恒指曾升最多0.85%，是6月7日後最大升幅，曾高見19463.61點，是5月23日19769.14點後最高。收市報19389.95點，是5月23日後收市新高，當日報19431.25點。連升3日，累計升290.67點，對上一次連升3日是5月8日。

科指曾升最多1.42%，是6月7日後最大升幅，曾高見3949.71點，是5月18日3957.68點後最高。收市報3934.22點，是5月16日後收市新高，當日報3958.25點。

國指曾升最多1.14%，是6月7日後最大升幅，曾高見6614.28點，是5月23日6753.33點後最高。收市報6589.32點，是5月23日後收市新高，當日報6603.57點。

一周表現

恒指本周累升2.32%或440點，升幅是3月31日後最大，當時收市升幅為2.43%；恒指連升2周，對上一次連升2周，是3月24日；本周表現最佳的是龍湖（0960），累升12.59%，其次為碧桂園（2007）及攜程（9961）分別升11.84%及10.9%。而表現最差的是中升（0881），累跌5.76%，其次為宏橋（1378）及蒙牛（2319），分別跌4.13%及3.69%。

國指本周累升2.5%或160點，升幅是3月31日後最大，當時收市升幅為2.56%；國指連升2周，對上一次連升2周，是3月24日；本周表現最佳的是龍湖集團（0960），累升12.59%，其次為中石油（0857）及網易（9999），分別升8.26%及7.26%。而表現最差的是中升（0881），累跌5.76%，其次為蒙牛（2319）及中海油（0883），分別跌3.69%及2.14%。

科指本周累升2.87%或109點，升幅是6月2日後最大，當時收市升幅為3.61%；科指連升2周，對上一次連升2周，是3月24日；本周表現最佳的是攜程（9961），累升10.9%，其次為網易（9999）及理想（2015），分別升7.26%及6.38%。而表現最差的是金蝶（0268），累跌3.17%，其次為眾安在綫（6060）及平安好醫生（1833），分別跌1.79%及1.51%。

午後消息股表現

摩笛吹奏周大福（1929）料45日內漲至16元。周大福全年少賺20%，遜預期，派特別息0.72元，料今年復蘇復常。曾升近9%，收報14.3元，升3.62%。

網龍（0777）創辦股東鄭輝逝世。收報15.22元，升2.28%。

今早及隔晚消息股表現

蒙牛（2319）發行6.5億可轉債 佔現代牧業（1117）7.1%。蒙牛收報30.05元，跌0.99%。現代牧業（1117）收報0.87元，跌1.14%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，蔚來（9866）收報60.3元，跌0.33%。港通控股（0032）收報9.61元，跌0.93%。耀高控股（1796）收報0.8元，無升跌。

旭輝（0884）5月銷售70億人幣。停牌。

王世榮將辭任老牌地產商建業實業（0216）及漢國置業（0160）主席。建業實業收報1.21元，升2.54%。

漢國置業（0160）收報1.9元，無升跌。

商務部推汽車促消費活動，要求推購車優惠。汽車股普遍向上，吉利（0175）收報9.54元，升1.49%。比亞迪（1211）收報251.2元，升1.37%。廣汽集團（2238）收報4.58元，升0.66%。長城汽車（2333）收報8.61元，跌1.03%。北京汽車（1958）收報2.09元，升0.48%。小鵬（9868）收報34.55元，升5.34%。五菱（0305）收報0.75元，升2.74%。理想汽車（2015）收報125.1元，升0.89%。蔚來（9866）收報60.3元，跌0.33%。零跑（9863）收報39.75元，跌0.5%。

Capital Group 增持攜程（9961）至逾5%。收報284.8元，升0.85%。

東風汽車（0489）5月汽車銷量按年升逾一成。收報3.78元，升0.27%。

六大博企紛出招擴海外客源，金沙赴獅城澳博到泰國吸客。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報7.68元，跌0.9%。美高梅中國（2282）收報9.18元，升0.88%。澳博（0880）收報3.27元，無升跌。永利澳門（1128）收報7.48元，跌1.97%。銀河娛樂（0027）收報50.6元，升0.7%。金沙中國（1928）收報27.3元，升0.18%。

破頂股表現

破頂股包括，INTL GENIUS（0033）創上市新高，見10.58元，收報10.52元，升11.56%；3D MEDICINES-B（1244）創上市新高，見91.7元，收報90.9元，升6.94%；C-LINK SQ（1463）創上市新高，見5.33元，收報5.25元，升5.21%；HKE HOLDINGS（1726）創上市新高，見1.68元，收報1.65元，升5.77%；星空華文（6698）創上市新高，見131.1元，收報128.8元，跌0.92%；康灃生物（6922）創上市新高，見19.42元，收報19.4元，升7.78%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見4.8元，收報4.62元，升4.29%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1066.9元，收報1066.9元，升0%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見8.97元，收報8.97元，升3.28%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1031.1元，收報1031.1元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1070.95元，收報1070.95元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見527.6元，收報527.6元，升0.02%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106.9元，收報106.9元，升0.05%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見15.4元，收報15.4元，升0.33%；安碩中國國債－Ｒ（82829）創上市新高，見52.2元，收報52.2元，升0.12%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見117.85元，收報117.85元，升0.04%；中寶新材（2439）創上市新高，見1.49元，收報1.47元，升7.3%；廸生創建（0113）創52周高，見4.46元，收報4.46元，升2.29%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.71元，收報4.64元，升1.75%；中石油（0857）創52周高，見5.79元，收報5.77元，升2.67%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.19元，收報1.19元，無升跌；遠東控股國際（0036）創52周高，見0.16元，收報0.144元，升5.11%；迪生創建（0113）創52周高，見4.46元，收報4.46元，升2.29%；中國星集團（0326）創52周高，見1.13元，收報1.1元，升19.57%。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見5.79元，收報5.77元，升2.67%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.26元，收報0.27元，無升跌；２１世紀教育（1598）低見0.26元，收報0.27元，無升跌；CMON（1792）低見0.033元，收報0.036元，跌7.69%；中漆集團（1932）低見0.27元，收報0.34元，升3.03%；世紀聯合控股（1959）低見0.233元，收報0.248元，跌4.62%；遠大住工（2163）低見2.98元，收報3.02元，跌0.66%；三葉草生物（2197）低見1.03元，收報1.07元，升0.94%；堃博醫療（2216）低見1.21元，收報1.24元，跌1.59%；華滋國際海洋（2258）低見0.204元，收報0.211元，跌6.64%；高視醫療（2407）低見38.3元，收報38.55元，跌5.75%。

64隻股份創52周低，其中十隻包括，保利協鑫（3800）低見1.45元，收報1.49元，無升跌；凱聯國際酒店（0105）低見8元，收報8.11元，跌6.78%；麗新國際（0191）低見1.43元，收報1.48元，升2.07%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；中國智能健康（0348）低見0.1元，收報0.105元，無升跌；莊士機構國際（0367）低見0.56元，收報0.56元，無升跌；福田實業（0420）低見0.63元，收報0.65元，無升跌；協鑫新能源（0451）低見0.46元，收報0.47元，升1.08%；中國華星（0485）低見0.15元，收報0.16元，跌12.09%；山東墨龍（0568）低見2元，收報2.02元，跌0.49%。

異動股

上升異動股，包括，恆偉集團控股（8219）收報0.38元，升52%；維亮控股（8612）創52周高，見0.2元，收報0.195元，升43.38%；盛諾集團（1418）收報0.132元，升34.69%；萬里印刷（8385）收報0.04元，升33.33%；醫匯集團（8161）收報0.395元，升31.67%；SPROCOMM INTEL（1401）創52周高，見0.92元，收報0.92元，升31.43%；中國環保科技（0646）收報0.53元，升30.86%；維港育馬（8377）見52周低0.24元，收報0.3元，升25%；亞證地產（0271）收報0.207元，升24.7%；國科控股（8275）收報1.32元，升24.53%；中薇金融（0245）收報0.059元，升22.92%。

下跌異動股，包括，聚利寶控股（8527）收報0.47元，跌25.4%；智紡國際控股（8521）收報0.084元，跌23.64%；思派健康（0314）收報19.88元，跌17.17%；德萊建業（1546）收報0.135元，跌15.09%；首鋼資源（0639）收報2.15元，跌14.68%；中國煤層氣（8270）收報0.61元，跌14.08%；秀商時代控股（1849）收報0.275元，跌14.06%；香港通訊國際控股（0248）收報0.05元，跌13.79%；大成生化科技（0809）見52周低0.08元，收報0.084元，跌13.4%；景聯集團（1751）收報0.7元，跌12.5%；華康生物醫學（8622）收報0.186元，跌12.26%。

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