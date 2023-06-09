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陳茂波：中國及亞洲為國際增長動力 吸引多國避險

財政司司長陳茂波在2023財新夏季峰會上表示，地緣政治角力白熱化，愈來愈多國家正考慮分散它們在美、歐的投資，並把眼光投向中國和亞洲，增加資產配置的多元性、安全度，原因是亞洲和中國為國際市場的新動力、新增長所在。陳茂波強調，全球經濟重心東移的格局持續並加速，未來的亞洲必定會更舉足輕重。

陳茂波解釋，以美國為首的一些西方國家，抱持零和博奕和冷戰思維，實行霸權主義、單邊主義及保護主義，並破壞以世貿為核心的多邊體系和貿易規則，美國又肆意凍結甚至沒收別國家的資產，以至將巨大財政赤字貨幣化，動搖了國際社會對美國的信任和對美元的信心，促使不少國家重新審視應否繼續以美元為安全貨幣。

 

陳茂波指，去年亞洲佔全球經濟總量超過40%，東盟十國也正快速增長，這個人口超過6.6億的區域，近半人口在30歲以下，過去約十年，年均增長4.1%，成為全球第五大經濟體。他又提到，中東和中亞的經濟增長也會較快，IMF在今年四月就預測在2024至2028年，中東和中亞的經濟增長合計亦有3.6%，高於環球經濟每年的平均增長率。

 

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