陳茂波解釋，以美國為首的一些西方國家，抱持零和博奕和冷戰思維，實行霸權主義、單邊主義及保護主義，並破壞以世貿為核心的多邊體系和貿易規則，美國又肆意凍結甚至沒收別國家的資產，以至將巨大財政赤字貨幣化，動搖了國際社會對美國的信任和對美元的信心，促使不少國家重新審視應否繼續以美元為安全貨幣。

陳茂波指，去年亞洲佔全球經濟總量超過40%，東盟十國也正快速增長，這個人口超過6.6億的區域，近半人口在30歲以下，過去約十年，年均增長4.1%，成為全球第五大經濟體。他又提到，中東和中亞的經濟增長也會較快，IMF在今年四月就預測在2024至2028年，中東和中亞的經濟增長合計亦有3.6%，高於環球經濟每年的平均增長率。

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