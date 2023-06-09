他指，疫後內地經濟回升速度比較慢，市場憧憬穩增長政策於第三季加碼，留意7月政治局會議和預期在秋季召開的三中全會的未來政策走向，而恒指、國指和科指預測市盈率回落至8.8、8和25.1倍，均低於歷史平均值，故受益於估值優勢和加碼刺激經濟的預期，料恒指在18000點的再跌空間有限。

他又認為美國利率有機會暫停加息，在第三季踏入觀察期，建議投資轉向在價值股和增長股之間平衡配置，主要涉及電訊、能源和基建裝備類股份，以及科技龍頭和內房股，加上利息見頂，建議逢低收集本地地產股和黃金股。

他提出下半年十大焦點股，包括騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、中國電信（0728）、康方生物（9926）、敏實集團（0425）、安踏體育（2020）、中國太保（2601）、昆侖能源（0135）、中國石油（0857）和紫金礦業（2899）。

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