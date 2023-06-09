陳茂波指，一國兩制讓香港熟悉內地市場發展、實行普通法等，在新格局之下，香港將成更高效、更多元的「國內國際循環交匯點」。

對於香港要加把勁的地方，陳茂波提出四點。第一是發揮好香港籌融資和高增值服務平台的角色，不同領域的專業服務均屬世界一流，可以滿足區内和「一帶一路」國家龐大的發展需求，故會持續改革和改善金融市場，加深互聯互通，進一步連結國家與世界的資本市場。

第二是推進人民幣國際化，因內地經濟體擴大，加上地緣政治形勢，料有更多國際貿易會以人民幣結算，增加人民幣作為儲備貨幣的比例，但人民幣在跨境SWIFT支付和作為儲備貨幣在全球僅佔不足3%，與內地經濟和貿易體量相比仍有很大的增長空間，相信香港要建設更蓬勃的離岸人民幣生態圈，提供更多的投資和風險管理等產品。

第三，是支持貿易和投資自由化和便利化，推動多邊主義等，包括盡快加入RCEP（區域全面經濟伙伴協定），並以中東和其他新興經濟體為優先目標，簽訂更多自由貿易協定以及促進和保護投資協定。

第四，是科技創新、「綠色賦能」，今年底香港將舉辦綠色科技周，加速發展整個產業群及跨界互動，相信綠色科技和綠色金融可帶動完整的、全新的產業鏈建設，推動大灣區在全球綠色發展的領先地位。

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