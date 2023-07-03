moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌8日 見近三周低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌8日，跌0.24點子至4.93167%，是6月15日後最低，當日報4.74964%。對上一次連跌8日是2月1日，當日拆息報2.65667%。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

港元現報7.8332元升值33點子，曾貶值最多15點子，報7.838元，亦曾升值最多34點子，報7.8331元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌65.36點子至5.09881%；1星期HIBOR跌29.98點子至4.97369%；2星期HIBOR跌7.18點子至4.96816%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報4.96774%；6個月期HIBOR升0.18點子至4.96845%；12個月期HIBOR跌2點子至5.01321%。

美元指數現報102.963升值0.051點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.21771%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.2837%，連續8日擴闊，利差是2023年6月15日後最闊，當日差距為-0.3966%。

對上一次連續8日擴闊，是2023年3月31日，當日利差報-1.7165%。

其他報道

微軟Bing：將繼續為加拿大用戶提供新聞連結

Twitter宣布限制用戶閱讀帖子數量 阻止AI公司大量獲取數據

財新中國6月製造業PMI跌至50.5 仍勝預期

Pimco：為全球經濟「更硬的著陸」做準備

恒指高開86點 科指升0.8% 100天線跌穿250天線

Tesla第二季全球汽車交付創紀錄新高

港股ADR升122點 夜期高水16點 美期跌亞股升

美國財政部長耶倫將於本月6-9日訪華

 