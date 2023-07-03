港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

港元現報7.8332元升值33點子，曾貶值最多15點子，報7.838元，亦曾升值最多34點子，報7.8331元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌65.36點子至5.09881%；1星期HIBOR跌29.98點子至4.97369%；2星期HIBOR跌7.18點子至4.96816%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報4.96774%；6個月期HIBOR升0.18點子至4.96845%；12個月期HIBOR跌2點子至5.01321%。

美元指數現報102.963升值0.051點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.21771%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.2837%，連續8日擴闊，利差是2023年6月15日後最闊，當日差距為-0.3966%。

對上一次連續8日擴闊，是2023年3月31日，當日利差報-1.7165%。

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