美國財政部長耶倫將於本月6-9日訪華，加上財新中國6月製造業PMI跌至50.5，仍勝預期，恒指高開86點見半日低位後，曾升最多363點，高低波幅278點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為33.7%，下跌為20.29%，無升跌為46%。
恒指半日升327點或1.73%，報19243點，大市成交金額438億元；國指升142點或2.22%，報6567點。恒生科技指數收報4037點，升3.22%。
藍籌股成交金額168.36億元，佔大市成交38.43%；科指成份股成交金額100.63億元，佔大市成交22.97%；國指成份股成交金額146.41億元，佔大市成交33.42%。
24隻雙櫃台股，總成交0.33億元人民幣，相當於約0.35億港元，佔大市成交的0.08%。
窩輪及牛熊證成交金額減少16.55%，至78.53億元，佔大市成交17.92%。牛熊證成交金額30.88億元，減少12.35%；窩輪成交金額47.64億元，減少19.06%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中銀香港（2388）、中移動（0941）、新地（0016）拖累大市。
藍籌70隻升，7隻下跌，3隻無升跌。紫金礦業（2899）升4.87%，收報12.06元，是升幅最大的藍籌，中銀香港（2388）跌3.97%，收報23元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報55.95元，升11.9%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報24.25元，跌1.62%。
恒指升穿10天線(19183.72點)、20天線(19309.48點)。科指10天線(3982.31點)跌穿20天線(3985.76點)，科指升穿10天、20天、100天線(4029.84點)、250天線(4029.76點)。
北水南下合計淨流出3.13億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入39.26億元人民幣，較上日增加6.84%，連續第2日流入，累計流入76.02億元。
中國重汽（3808）發盈喜，上半年純利增約80%至100%。創52周高，見17.2元，收報16.4元，升7.75%。
裕承科金（0279）訂IT基礎設施合約涉資逾700萬元。收報0.1元，無升跌。
濰柴動力（2338）盈喜，料上半年多賺50-70%。收報12.16元，升5.92%。
澳門6月賭收按年增5.13倍達152.07億。濠賭股新濠國際發展（0200）收報7.52元，升3.3%。美高梅中國（2282）收報9.59元，升4.92%。澳博（0880）收報3.41元，升2.1%。永利澳門（1128）收報7.39元，升3.65%。銀河娛樂（0027）收報51.65元，升3.92%。金沙中國（1928）收報27.45元，升2.81%。
新世界百貨（0825）聯席首席執行官張輝熱辭任。收報0.78元，跌4.88%。
雅居樂（3383）向雅生活（3319）轉讓406項商住物業抵銷2.82億元關連交易款項。雅居樂收報1.26元，升1.61%。雅生活（3319）收報5.21元，升3.37%。
大快活（0052）CEO羅輝承：料加價空間維持1%至2%。收報11.5元，升0.35%。
阿里巴巴（9988）國際數字商業集團旗下Alibaba.com與ITC簽署合作意向書，助小微企業參與全球數字貿易。收報83.5元，升2.83%。
夏慶龍辭任中海油（0883）總裁，周心懷接任。收報11.36元，升1.43%。
寶龍商業（9909）變更IPO資金用途，45%用於整租服務模式。收報3.99元，升2.84%。
小米（1810）被指印度裁多達500人，公司：按市況規劃員工量。收報10.94元，升2.05%。
破頂股包括，零跑（9863）創上市新高，見48.25元，收報47.2元，升1.94%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見91.15元，收報86.3元，跌5.01%；中國春來（1969）創上市新高，見5.46元，收報4.83元，跌11.21%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見4.95元，收報4.3元，跌4.44%；零跑汽車（9863）創上市新高，見48.25元，收報47.2元，升1.94%；吉利汽車（80175）創上市新高，見9.23元，收報9.23元，升4.18%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見10.52元，收報10.52元，升0.77%；小米集團-W（81810）創上市新高，見10.18元，收報10.08元，升1.2%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1069.85元，收報1069.85元，升0.08%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見16.67元，收報16.61元，升1.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1074.85元，收報1074.85元，升0.07%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.49元，升4.26%；匯控（0005）創52周高，見61.85元，收報61.7元，升1.15%；伊泰（3948）創52周高，見17.28元，收報17.26元，升0.23%；匯豐控股（0005）創52周高，見61.85元，收報61.7元，升1.15%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.183元，收報0.166元，升1.84%；REGAL INT'L（0078）創52周高，見3.59元，收報3.57元，升8.18%；STYLAND HOLD（0211）創52周高，見0.202元，收報0.2元，升5.26%；中興通訊（0763）創52周高，見32.3元，收報32元，升1.91%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.191元，收報0.186元，無升跌。
破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見61.85元，收報61.7元，升1.15%。
15隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.074元，收報0.084元，跌1.18%；澳洲成峰高教（1752）低見0.053元，收報0.053元，跌3.64%；香港生力啤（0236）低見0.6元，收報0.69元，跌5.48%；金山能源（0663）低見0.178元，收報0.179元，跌3.76%；中原銀行（1216）低見0.4元，收報0.435元，無升跌；諾發集團（1360）低見0.02元，收報0.021元，跌4.55%；廣州農商銀行（1551）低見2元，收報2.18元，跌6.44%；景瑞控股（1862）低見0.074元，收報0.084元，跌1.18%；榮陽實業（2078）低見0.099元，收報0.099元，跌5.71%；HSSP INTL（3626）低見0.28元，收報0.395元，跌10.23%。
22隻股份創52周低，其中十隻包括，中銀香港（2388）低見22.65元，收報23元，跌3.97%；YUSEI（0096）低見0.43元，收報0.43元，跌7.73%；力寶華潤（0156）低見0.68元，收報0.69元，跌5.48%；英皇國際（0163）低見0.455元，收報0.5元，跌1.96%；天德地產（0266）低見2.6元，收報2.6元，跌13.62%；延長石油國際（0346）低見0.47元，收報0.475元，跌10.38%；莊士機構國際（0367）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；中油燃氣（0603）低見0.235元，收報0.235元，跌2.08%；卓悅控股（0653）低見0.08元，收報0.083元，升1.22%；香港華人有限公司（0655）低見0.42元，收報0.455元，升7.06%。
異動股
上升異動股，包括，南南資源（1229）創52周高，見0.68元，收報0.235元，升43.29%；中國金石（1380）收報0.6元，升42.86%；大成糖業（3889）收報0.101元，升32.89%；星光文化（1159）收報0.53元，升32.5%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.055元，升30.95%；維力生活科技（1703）收報0.355元，升29.09%；太和控股（0718）收報0.047元，升27.03%；同景新能源（8326）創52周高，見0.88元，收報0.175元，升25.9%；智紡國際控股（8521）收報0.163元，升25.38%；星亞控股（8293）收報0.021元，升23.53%；隆成金融（1225）收報0.148元，升23.33%。
下跌異動股，包括，天泓文創（8500）收報0.275元，跌30.38%；揚科集團（1460）收報0.151元，跌26.34%；中國寶力科技（2953）收報0.65元，跌23.53%；第七大道（0797）收報2.24元，跌22.76%；中國唐商（0674）收報0.144元，跌20%；綠竹生物－Ｂ（2480）收報32.5元，跌17.93%；ISP GLOBAL（8487）收報0.174元，跌15.94%；富一國際控股（1470）收報0.072元，跌15.29%；環球數碼創意（8271）收報0.078元，跌15.22%；中國再生醫學（8158）創上市新低，見0.062元，收報0.062元，跌15.07%；易還財務投資（8079）見52周低0.12元，收報0.12元，跌13.67%。
Twitter宣布限制用戶閱讀帖子數量 阻止AI公司大量獲取數據