美國財政部長耶倫將於本月6-9日訪華，加上財新中國6月製造業PMI跌至50.5，仍勝預期，恒指高開86點見半日低位後，曾升最多363點，高低波幅278點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為33.7%，下跌為20.29%，無升跌為46%。