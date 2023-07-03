moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升327點 科指升3.2% 北水轉流出 雙櫃台股佔大市成交0.08%

美國財政部長耶倫將於本月6-9日訪華，加上財新中國6月製造業PMI跌至50.5，仍勝預期，恒指高開86點見半日低位後，曾升最多363點，高低波幅278點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為33.7%，下跌為20.29%，無升跌為46%。

恒指半日升327點或1.73%，報19243點，大市成交金額438億元；國指升142點或2.22%，報6567點。恒生科技指數收報4037點，升3.22%。

藍籌股成交金額168.36億元，佔大市成交38.43%；科指成份股成交金額100.63億元，佔大市成交22.97%；國指成份股成交金額146.41億元，佔大市成交33.42%。

24隻雙櫃台股，總成交0.33億元人民幣，相當於約0.35億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.55%，至78.53億元，佔大市成交17.92%。牛熊證成交金額30.88億元，減少12.35%；窩輪成交金額47.64億元，減少19.06%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中銀香港（2388）、中移動（0941）、新地（0016）拖累大市。

藍籌70隻升，7隻下跌，3隻無升跌。紫金礦業（2899）升4.87%，收報12.06元，是升幅最大的藍籌，中銀香港（2388）跌3.97%，收報23元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報55.95元，升11.9%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報24.25元，跌1.62%。

恒指升穿10天線(19183.72點)、20天線(19309.48點)。科指10天線(3982.31點)跌穿20天線(3985.76點)，科指升穿10天、20天、100天線(4029.84點)、250天線(4029.76點)。

北水南下合計淨流出3.13億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入39.26億元人民幣，較上日增加6.84%，連續第2日流入，累計流入76.02億元。

中國重汽（3808）發盈喜，上半年純利增約80%至100%。創52周高，見17.2元，收報16.4元，升7.75%。

裕承科金（0279）訂IT基礎設施合約涉資逾700萬元。收報0.1元，無升跌。

濰柴動力（2338）盈喜，料上半年多賺50-70%。收報12.16元，升5.92%。

澳門6月賭收按年增5.13倍達152.07億。濠賭股新濠國際發展（0200）收報7.52元，升3.3%。美高梅中國（2282）收報9.59元，升4.92%。澳博（0880）收報3.41元，升2.1%。永利澳門（1128）收報7.39元，升3.65%。銀河娛樂（0027）收報51.65元，升3.92%。金沙中國（1928）收報27.45元，升2.81%。

新世界百貨（0825）聯席首席執行官張輝熱辭任。收報0.78元，跌4.88%。

雅居樂（3383）向雅生活（3319）轉讓406項商住物業抵銷2.82億元關連交易款項。雅居樂收報1.26元，升1.61%。雅生活（3319）收報5.21元，升3.37%。

大快活（0052）CEO羅輝承：料加價空間維持1%至2%。收報11.5元，升0.35%。

阿里巴巴（9988）國際數字商業集團旗下Alibaba.com與ITC簽署合作意向書，助小微企業參與全球數字貿易。收報83.5元，升2.83%。

夏慶龍辭任中海油（0883）總裁，周心懷接任。收報11.36元，升1.43%。

寶龍商業（9909）變更IPO資金用途，45%用於整租服務模式。收報3.99元，升2.84%。

小米（1810）被指印度裁多達500人，公司：按市況規劃員工量。收報10.94元，升2.05%。

破頂股表現

破頂股包括，零跑（9863）創上市新高，見48.25元，收報47.2元，升1.94%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見91.15元，收報86.3元，跌5.01%；中國春來（1969）創上市新高，見5.46元，收報4.83元，跌11.21%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見4.95元，收報4.3元，跌4.44%；零跑汽車（9863）創上市新高，見48.25元，收報47.2元，升1.94%；吉利汽車（80175）創上市新高，見9.23元，收報9.23元，升4.18%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見10.52元，收報10.52元，升0.77%；小米集團-W（81810）創上市新高，見10.18元，收報10.08元，升1.2%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1069.85元，收報1069.85元，升0.08%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見16.67元，收報16.61元，升1.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1074.85元，收報1074.85元，升0.07%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.49元，升4.26%；匯控（0005）創52周高，見61.85元，收報61.7元，升1.15%；伊泰（3948）創52周高，見17.28元，收報17.26元，升0.23%；匯豐控股（0005）創52周高，見61.85元，收報61.7元，升1.15%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.183元，收報0.166元，升1.84%；REGAL INT'L（0078）創52周高，見3.59元，收報3.57元，升8.18%；STYLAND HOLD（0211）創52周高，見0.202元，收報0.2元，升5.26%；中興通訊（0763）創52周高，見32.3元，收報32元，升1.91%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.191元，收報0.186元，無升跌。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見61.85元，收報61.7元，升1.15%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.074元，收報0.084元，跌1.18%；澳洲成峰高教（1752）低見0.053元，收報0.053元，跌3.64%；香港生力啤（0236）低見0.6元，收報0.69元，跌5.48%；金山能源（0663）低見0.178元，收報0.179元，跌3.76%；中原銀行（1216）低見0.4元，收報0.435元，無升跌；諾發集團（1360）低見0.02元，收報0.021元，跌4.55%；廣州農商銀行（1551）低見2元，收報2.18元，跌6.44%；景瑞控股（1862）低見0.074元，收報0.084元，跌1.18%；榮陽實業（2078）低見0.099元，收報0.099元，跌5.71%；HSSP INTL（3626）低見0.28元，收報0.395元，跌10.23%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，中銀香港（2388）低見22.65元，收報23元，跌3.97%；YUSEI（0096）低見0.43元，收報0.43元，跌7.73%；力寶華潤（0156）低見0.68元，收報0.69元，跌5.48%；英皇國際（0163）低見0.455元，收報0.5元，跌1.96%；天德地產（0266）低見2.6元，收報2.6元，跌13.62%；延長石油國際（0346）低見0.47元，收報0.475元，跌10.38%；莊士機構國際（0367）低見0.51元，收報0.51元，跌1.92%；中油燃氣（0603）低見0.235元，收報0.235元，跌2.08%；卓悅控股（0653）低見0.08元，收報0.083元，升1.22%；香港華人有限公司（0655）低見0.42元，收報0.455元，升7.06%。

異動股

上升異動股，包括，南南資源（1229）創52周高，見0.68元，收報0.235元，升43.29%；中國金石（1380）收報0.6元，升42.86%；大成糖業（3889）收報0.101元，升32.89%；星光文化（1159）收報0.53元，升32.5%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.055元，升30.95%；維力生活科技（1703）收報0.355元，升29.09%；太和控股（0718）收報0.047元，升27.03%；同景新能源（8326）創52周高，見0.88元，收報0.175元，升25.9%；智紡國際控股（8521）收報0.163元，升25.38%；星亞控股（8293）收報0.021元，升23.53%；隆成金融（1225）收報0.148元，升23.33%。

下跌異動股，包括，天泓文創（8500）收報0.275元，跌30.38%；揚科集團（1460）收報0.151元，跌26.34%；中國寶力科技（2953）收報0.65元，跌23.53%；第七大道（0797）收報2.24元，跌22.76%；中國唐商（0674）收報0.144元，跌20%；綠竹生物－Ｂ（2480）收報32.5元，跌17.93%；ISP GLOBAL（8487）收報0.174元，跌15.94%；富一國際控股（1470）收報0.072元，跌15.29%；環球數碼創意（8271）收報0.078元，跌15.22%；中國再生醫學（8158）創上市新低，見0.062元，收報0.062元，跌15.07%；易還財務投資（8079）見52周低0.12元，收報0.12元，跌13.67%。

其他報道

匯豐廖宜建：匯豐不一定跟隨美國加息 亦不會先於美國加息

瑞銀據報避免使用瑞信提供的100億美元擔保

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌8日 見近三周低

微軟Bing：將繼續為加拿大用戶提供新聞連結

Twitter宣布限制用戶閱讀帖子數量 阻止AI公司大量獲取數據

財新中國6月製造業PMI跌至50.5 仍勝預期

Pimco：為全球經濟「更硬的著陸」做準備

恒指高開86點 科指升0.8% 100天線跌穿250天線

Tesla第二季全球汽車交付創紀錄新高

港股ADR升122點 夜期高水16點 美期跌亞股升

美國財政部長耶倫將於本月6-9日訪華