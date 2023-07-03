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中銀香港完成數字人民幣沙盒試驗

中銀香港（2388）在去年底獲金管局批准啟動數字人民幣沙盒試驗後，與中國銀行內地分行合作於香港展開了兩期數字人民幣（e-CNY）優先體驗活動，並取得階段性成果，合資格客戶參與了數字人民幣真實交易場景的應用。

參加活動的客戶通過中銀香港手機銀行為其數字人民幣錢包充值，並可在內地和香港的不同商戶以數字人民幣消費。活動期間，客戶在內地主要以數字人民幣作線下消費，特別是小額高頻的支付場景，覆蓋日常飲食、交通、零售購物等。此外，該行
亦為本地受理數字人民幣的商戶提供收單服務及港元清算服務，成功驗證在港使用數字人民幣進行消費。

為進一步推廣數字人民幣的應用，中銀香港即將與中國銀行內地分行再次合作，在香港啟動數字人民幣首期「跨境購物節」活動，屆時將向特選客戶提供數字人民幣消費紅包，讓客戶親身體驗數字人民幣跨境支付的便利。

中銀香港數字貨幣專項工作組副總經理陳光表示：「本行已將有關數字人民幣沙盒試驗報告提交金管局，並會根據活動期間所收集的商戶和客戶意見，進一步完善本行的數字人民幣產品配套。本行將聚焦加快客戶申請至註冊開通錢包的流程，優化客戶體驗；並持續向商戶進行推廣，擴大受理數字人民幣的商戶範圍，讓內地遊客可便捷地在香港使用數字人民幣進行支付，從而節省合作商戶資金清算的成本，也進一步強化中銀香港的跨境金融服務。」

 

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