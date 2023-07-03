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戶戶送調查：一半外賣員有全職工作

外賣平台戶戶送（Deliveroo）公布旗下外送專員的調查結果，調查顯示，外送工作的工作彈性及帶來額收入，對外送專員最具吸引力，分別有49%及47%認為賺取額外收入和工作彈性，是從事外送工作的兩大推動力。

 

調查發現，68%受訪外送專員於過去三年內才開始外送平台合作。大部分受訪者表示，外送工作收入有助補貼其整體收入，一半受訪者目前有一份全職工作；56%受訪者稱不足一半的收入來自外送工作；37%表示少於四分之一的收入來自外送工作。

 

戶戶送數據顯示，46%的外送專員平均每周在外送平台工作時間不到10小時，反映外送專員工作頻率不高，並且工作時間靈活，從事外送服務主要為賺取額外收入。

 

此外，48%外送專員表示，選擇與外送服務平台合作時，最關心的是靈活工時，另外32%及14%受訪者指最關心賺取收入的潛力及即時支付的選項。

調查發現，49%受訪者表示，增加收入來源是從事外送工作的動力。不少學生和家庭主婦希望賺取額外收入同時平衡生活其他需要，例如工作和學習（20%）以及照顧父母、孩子或其他家庭成員（17%），亦為失業人士（15%）提供緩衝時間，協助渡過經濟不景的挑戰。

戶戶送香港區總經理許志賢表示，平台與外送專員保持緊密聯繫，並根據意見提供適切支援。不少外送專員向反映其享受外送工作的彈性模式，同時能夠賺取額外收入。

戶戶送於4月進行調查，合共訪問共1,792名戶戶送外送專員。

 

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