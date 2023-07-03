根據本地傳媒報道指，有市值約240億元的港交所（0388）股份，由美資行花旗，在6月16日轉倉至中資行工商銀行（亞洲）。從花旗轉出的股份數目達7850.76萬股，以當日收市價317元計算，時值達248.87億元；工銀亞洲同日接貨近7817.28萬股，時值247.8億元。該批股份數目與港府持股7484.09萬股相若。
緊接工銀亞洲接入大批港交所股份後，在隨之的6月29日，工銀亞洲將2023.39萬股港交所轉出；同日同屬工行的工銀亞洲證券的持倉則增加2535.69萬股。港府持有的港交所股份記，是誌入於外滙基金的賬目，有關傳媒向管理外滙基金的金管局作查詢，但是金管局不作評論。
港交所今日收市報300.2元，升1.69%，成交額多達8.64億元。
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