moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港府在港交所持倉由花旗轉往工銀亞洲及相關券商

根據本地傳媒報道指，有市值約240億元的港交所（0388）股份，由美資行花旗，在6月16日轉倉至中資行工商銀行（亞洲）。從花旗轉出的股份數目達7850.76萬股，以當日收市價317元計算，時值達248.87億元；工銀亞洲同日接貨近7817.28萬股，時值247.8億元。該批股份數目與港府持股7484.09萬股相若。

緊接工銀亞洲接入大批港交所股份後，在隨之的6月29日，工銀亞洲將2023.39萬股港交所轉出；同日同屬工行的工銀亞洲證券的持倉則增加2535.69萬股。港府持有的港交所股份記，是誌入於外滙基金的賬目，有關傳媒向管理外滙基金的金管局作查詢，但是金管局不作評論。

港交所今日收市報300.2元，升1.69%，成交額多達8.64億元。

其他報道

港5月零售按年升18.4% 遜預期

恒指收市升390點 科指升3.6% 見一個月最大升幅 成交增10%

胡錫進：第一筆股票已錄盈利 渴望贏不想經歷「韭菜之旅」

AGBA旗下環一與匯豐人壽達成合作協議 分銷匯萃保障相連保險

文心一言App上架AppStore 百度曾起訴蘋果「盜版App氾濫」

戶戶送調查：一半外賣員有全職工作

電視廣播曾漲逾8% TVB料最快本周開始裁員 涉新聞及資訊部

恒指公司：恒指第二季季檢結果將於8月18日公布

吉利汽車旗下極氪6月交付量按年增147%

蘋果據報將大削Vision Pro產量

中銀香港完成數字人民幣沙盒試驗

恒指半日升327點 科指升3.2% 北水轉流出 雙櫃台股佔大市成交0.08%

匯豐廖宜建：匯豐不一定跟隨美國加息 亦不會先於美國加息

瑞銀據報避免使用瑞信提供的100億美元擔保

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌8日 見近三周低

微軟Bing：將繼續為加拿大用戶提供新聞連結

Twitter宣布限制用戶閱讀帖子數量 阻止AI公司大量獲取數據

財新中國6月製造業PMI跌至50.5 仍勝預期

Pimco：為全球經濟「更硬的著陸」做準備

恒指高開86點 科指升0.8% 100天線跌穿250天線

Tesla第二季全球汽車交付創紀錄新高

港股ADR升122點 夜期高水16點 美期跌亞股升

美國財政部長耶倫將於本月6-9日訪華