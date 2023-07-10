外旅方面，34%受訪者表示計劃每次外遊人均達1萬元或以上，較疫情前的2019年的5至6千元，升四至五成。若以港人平均一年外遊三次估算，預計未來一年港人為外遊預留洗費約3萬或以上。96%港人表示未來一年外遊最少1次或以上，較往年的77%，高出19個百分點。未來一年旅遊熱門地方面，日本排首位，台灣、泰國及韓國分別跟隨其後，而歐洲則取替內地排第五位。

本港旅遊方面，透過Klook預訂香港本地活動的參與人數亦有所上升。來自內地的預訂人數升逾3倍，而泰國、越南、菲律賓及新加坡則分別升一倍、八成、七成和六成。岑皓祺表示，預期7至8月因暑假帶動內地客訪港人數會較多，但不會回復至2019年的情況，因航空業於聘請方面有難度，導致班次未能完全回復，但訪港人數會較復活節為多。

本地遊方面，22%港人表示每月約花費4千元左右於本地遊上。88%受訪者表示極地遊消費不受外遊影響。

是次調查於5月尾至6月初，於網上問卷形式訪問了3,412位介乎18至59歲或以上的港人。

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