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中國平安上半年保費收入升7%

中國平安（2318）公布，今年上半年累計實現原保險保費收入4598.48億元（人民幣，下同），按年增長7.2%，其中平安產險和平安人壽分別實現原保險保費收入1541.36億元和2862.48億元，分別升5%和8.7%。