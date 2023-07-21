長橋科技亦聯同兩間虛擬資產交易所HashKey及OSL為券商提供解決方案，可為用戶提供行情數據、歷史K線圖及成交統計等行情數據，以及交易及清結算服等等。華富建業證券董事總經理甄靜敏亦於今日發布會中，使用長橋科技定製的應用程式，示範完成第一筆虛擬資產交易。

長橋科技(香港)行政總裁胡國文表示，除華富建業證券外，目前有意合作的券商已有20多個，今年預計會與30間券商左右合作。被問到目前香港只有專業投資者能投資虛擬資產、以及目前只接受比特幣（BTC）、以太坊（ETH）和萊特幣（LTC）時，胡國文表示若日後能接受一般投資者及其他幣種投資時，該平台亦可以容納。

甄靜敏表示，作為少數獲得虛擬資產交易資格的券商，對於虛擬資產在香港的發展前境感到非常樂觀，未來亦會投放更多資源，希望在傳統股票及期貨以外，為客戶提供虛擬資產的專業服務，同時亦熱切期待虛擬資產市場可進一步開放至零售投資者。

另外，長橋科技於同日，亦在其交易系統LongPort推出投資AI投資知識服務平台「PortAI」，具備對答能力、一鍵總結能力，以及根據用戶持倉整合相關資訊的功能。

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