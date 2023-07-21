為證券商提供數字化服務的長橋科技（Longbridge Whale），向券商推出「7x24 一站式虛擬資產交易系統解決方案」，可根據券商的實際需要，為券商提供應用程式及櫃台兩大服務，並以月費的形式向券商收取費用。而中國通海國際金融（0952）子公司華富建業證券則成為於長橋科技第一間推出虛擬資產交易的券商。
長橋科技亦聯同兩間虛擬資產交易所HashKey及OSL為券商提供解決方案，可為用戶提供行情數據、歷史K線圖及成交統計等行情數據，以及交易及清結算服等等。華富建業證券董事總經理甄靜敏亦於今日發布會中，使用長橋科技定製的應用程式，示範完成第一筆虛擬資產交易。
長橋科技(香港)行政總裁胡國文表示，除華富建業證券外，目前有意合作的券商已有20多個，今年預計會與30間券商左右合作。被問到目前香港只有專業投資者能投資虛擬資產、以及目前只接受比特幣（BTC）、以太坊（ETH）和萊特幣（LTC）時，胡國文表示若日後能接受一般投資者及其他幣種投資時，該平台亦可以容納。
甄靜敏表示，作為少數獲得虛擬資產交易資格的券商，對於虛擬資產在香港的發展前境感到非常樂觀，未來亦會投放更多資源，希望在傳統股票及期貨以外，為客戶提供虛擬資產的專業服務，同時亦熱切期待虛擬資產市場可進一步開放至零售投資者。
另外，長橋科技於同日，亦在其交易系統LongPort推出投資AI投資知識服務平台「PortAI」，具備對答能力、一鍵總結能力，以及根據用戶持倉整合相關資訊的功能。
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