公司指出，受宏觀經濟環境、行業環境等多重因素影響，公司銷售及融資等業務低迷，公司整體面臨一定的流動性壓力。特別是公司銷售情況持續大幅下滑，上半年總協議銷售金額為135.4億元，按年下降約49%。公司及下屬子公司因階段性資金緊張導致商票逾期情況的發生。

消息拖累富力早市跌逾7%，最低見1.21元，午後跌幅略有收窄，現仍跌6%，暫報1.24元。

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