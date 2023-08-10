富力地產（2777）今早公布，截至6月有兩筆金額1000萬元(人民幣，下同）的商票逾期，逾期金額合計為3072.74萬元。
公司指出，受宏觀經濟環境、行業環境等多重因素影響，公司銷售及融資等業務低迷，公司整體面臨一定的流動性壓力。特別是公司銷售情況持續大幅下滑，上半年總協議銷售金額為135.4億元，按年下降約49%。公司及下屬子公司因階段性資金緊張導致商票逾期情況的發生。
消息拖累富力早市跌逾7%，最低見1.21元，午後跌幅略有收窄，現仍跌6%，暫報1.24元。
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