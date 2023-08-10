期內，收入升19.7%至275.74億元，經常性業務由蝕6.78億轉為賺24.2億元，物業發展利潤則大跌90.6%至7.32億元。投資物業公允價值計量則由蝕23.76億元，轉為10.26億收益。

香港車務營運收入升60.6%至93.42億元，虧損由27.75億元收窄至7.74億元；香港車站商務收入升63.06%至24.15億元，利潤升63.75%。

內地及國際鐵路、物業租賃及管理業務收入跌0.53%至130.79億元，利潤大減63.3%至2.9億元。

總乘客人次方面，期內，本地鐵路服務升36.2%至7.77億人次，過境服務升139.5倍至2810萬人次，高速鐵路（香港段）760萬人次，機場快綫460萬人次。

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