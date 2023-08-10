港鐵（0066）公布，中期少賺11.7%，至41.78億元，維持派中期息0.42元。未來五年內投放逾 650億元進行鐵路資產更新及維修保養。預期下半年為「日出康城」第十一期的利潤繼續入帳。預計在未來12個月左右為約4,000個單位招標，並預期首先推出東涌東站第一期項目，而其他項目正在籌備中，包括技術研究、批地及法定程序，並將視乎市況而進行招標。
期內，收入升19.7%至275.74億元，經常性業務由蝕6.78億轉為賺24.2億元，物業發展利潤則大跌90.6%至7.32億元。投資物業公允價值計量則由蝕23.76億元，轉為10.26億收益。
香港車務營運收入升60.6%至93.42億元，虧損由27.75億元收窄至7.74億元；香港車站商務收入升63.06%至24.15億元，利潤升63.75%。
內地及國際鐵路、物業租賃及管理業務收入跌0.53%至130.79億元，利潤大減63.3%至2.9億元。
總乘客人次方面，期內，本地鐵路服務升36.2%至7.77億人次，過境服務升139.5倍至2810萬人次，高速鐵路（香港段）760萬人次，機場快綫460萬人次。
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