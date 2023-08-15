內地「三頭馬車」數據差過預期，A股半日轉跌，恒指亦低收，最多跌216點，低見18,556點，收市跌151點或0.8%，報18622點，大市成交金額436億元；國指跌41點或0.65%，報6382點。恒生科技指數收報4193點，跌0.37%。
科技股普遍受壓，阿里巴巴（9988）跌1.24%，收報91.65元；騰訊（0700）跌0.36%，收報332元；美團（3690）跌1.03%，收報134元；小米（1810）逆市升0.85%，收報11.88元；京東（9618）跌0.07%，收報144.1元；網易（9999）升0.43%，收報162.9元。
國家統計局指，現時房地產市場總體處於調整階段，內房股與物管股繼續下跌。其中遠洋集團（3377）一度創上市新低，低見0.31元，收報0.335元，跌9.46%。潤地（1109）跌2.55%，收報32.45元；中海外（0688）跌2.1%，收報16.82元。碧桂園（2007）逆市升1.25%，收報0.81元。
物管股沽壓明顯。保利物業（6049）收報39.45元，跌1.87%；時代鄰里（9928）收報0.6元，跌3.23%；融創服務（1516）收報2.22元，跌1.33%；越秀服務（6626）收報3.01元，跌0.99%；朗詩綠色生活（1965）收報0.47元，跌2.08%，惟碧桂園服務（6098）升1.93%，收報6.87元。
恒大汽車（0708）獲紐頓（美：NWTN）5億美元購27.5%股份，恒大汽車收報1.95元，升14.71%。
藍籌方面，創科實業（0669）升2.95%，收報83.65元，為表現最好藍籌；九龍倉置業（1997）跌7.3%，收報33.65元，是跌幅最大的藍籌。
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