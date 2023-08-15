內地「三頭馬車」數據差過預期，A股半日轉跌，恒指亦低收，最多跌216點，低見18,556點，收市跌151點或0.8%，報18622點，大市成交金額436億元；國指跌41點或0.65%，報6382點。恒生科技指數收報4193點，跌0.37%。