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美國多個對沖基金減持阿里巴巴、百度等中概股

《路透》報道，美國多個對沖基金在第二季減持中國概念股持股比重，有分析認為，可能與中國經濟與地緣政治風險因素有關。

由前老虎管理的Philippe Laffont所創立的Coatue Management LLC 減持阿里巴巴（9988）、百度 （9888）、京東（9618）、貝殼 （2423）、理想汽車 （02015） 和拼多多（美：PDD）等。文件顯示，從3月到6月，該對沖基金對阿里巴巴的倉位已削減約90%。

另一間對沖基金D1 Capital Partners，上季亦拋售了其持有的全部 170萬股阿里巴巴股份，涉及1.77億美元。

Louis Bacon的摩爾資本管理公司 Moore Capital Management出售逾2億美元的阿里巴巴股票，清倉持股。

至於《沽注一擲（The Big Shot）》主角參考對象、美國對沖基金經理Michael Burry的Scion Asset Management亦出售全部阿里巴巴與京東持股。

 

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