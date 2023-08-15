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騰訊音樂次季Non-IFRS盈利增49%至15億人幣

騰訊音樂（1698）公布截至今年6月底止第二季業績，總收入為72.9億元（人民幣，下同），按年增長5.5%。非國際財務報告準則（Non-IFRS）公司權益持有人應佔淨利潤為15.3億元，增長48.6%。每股美國存託股份的攤薄盈利為0.82元。

期內在線音樂服務收入增長47.6%至42.5億元，佔總收入的58.3%。在線音樂訂閱收入升37.2%至28.9億元。在線音樂付費用戶數達到9940萬，較去年同期升20.2%，按季淨增500萬。

截至6月底止中期中期純利則升近67%至24.46億元；以非國際財務報告準則（Non-IFRS）計中期經調整純利29.4億元，按年升52.5%，每股經調整盈利0.94元，每股經調整美國存託股份盈利1.88元。

騰訊音樂娛樂集團執行董事長彭迦信表示，受惠在線音樂服務繼續保持強勁的增長 態勢，我們第二季度業績實現了紮實穩健的成長。第二季公司在線音樂付費率和單個付費用戶月均收入再創新高， 反映用戶支持正版的意識越來越強，並讓公司的在線音樂服務收入首次超過社交娛樂服務。

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