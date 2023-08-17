嗶哩嗶哩（9626）公布第二季業績，期內淨虧損按年收窄23%至15億元（人民幣、下同），經調整淨虧損亦按年收窄51%至9.64億元；日均活躍用戶（DAU）按年增加15%至9650萬。
集團上季淨營業額總額為53億元，按年升8%，當中增值服務按年升9%至23億元；廣告收入升36%至16億元；移動遊戲收入按年減少15%至8.91億元；IP衍生品及其他亦按年減少10%至5.39億元。
集團同時下調全年淨營業總額至225億至235億元，較早前預期的240億至260億元下調6.25%至9.6%，以反映部分遊戲推出有所延遲，以及非核心業務（如IP衍生品及其他）收入貢獻遜預期。
嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，集團持續提升商業化效率，上季廣告收入按年升36%，今年下半年及未來首要任務仍是實現收入和社區的高質量增長，致力達向盈虧平衡目標邁進。
嗶哩嗶哩今日收市報124元，升0.6%，公布業績後美股（美：BILI）盤前急升6.6%，暫報16.25美元。
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