聯想（0992）2023/24財年首季收入按年跌24%至129億元﹙美元，下同），純利按年跌66%至1.77億元。聯想董事長兼首席執行官楊元慶表示，由於零部件降價和市場競爭劇烈，包括智能手機、平板電腦等設備市場，均影響集團收入。但他認為，隨經濟環境愈趨穩定及零部件價格觸底，相信客戶端設備於未來2至3季度會恢復增長，並實施8.5億元節省成本計劃，以確保利潤表現。
至於個人電腦（PC）業務，聯想執行副總裁、智能設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi表示，隨市場對具AI功能的硬件工具需求增加，以及換機潮出現，預計明年增長有所恢復。
楊元慶表示，集團於未來3年將進一步投入10億元，以加速部署AI技術和應用，包括開發AI 設備、AI 基礎設施，以及將生成式AI 技術嵌入到行業解決方案中。同時，他指集團在人工智能產品方面，正與微軟、英偉達等伙伴合作。
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