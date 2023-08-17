至於個人電腦（PC）業務，聯想執行副總裁、智能設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi表示，隨市場對具AI功能的硬件工具需求增加，以及換機潮出現，預計明年增長有所恢復。

楊元慶表示，集團於未來3年將進一步投入10億元，以加速部署AI技術和應用，包括開發AI 設備、AI 基礎設施，以及將生成式AI 技術嵌入到行業解決方案中。同時，他指集團在人工智能產品方面，正與微軟、英偉達等伙伴合作。

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