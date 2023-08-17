中國海洋石油（0883）公布截至6月底止中期業績，股東應佔盈利按年下跌11.3%至637.61億元(人民幣，下同)，每股盈利1.34元，中期股息0.59港元。為向股東及潛在投資者提供更多投資靈活性，公司積極申請在聯交所增設人民幣櫃台，成為首批納入「港幣－人民幣雙櫃台模式」的上市公司之一。
上半年中海油的油氣淨產量3.318億桶油當量，按年升8.9%，油氣銷售收入則跌14.1%至1516.9億元。中海油表示，期內集團國內外油氣產量均大幅增長，日淨產量再創歷史新高。大力實施調整井等增產措施，在產油田自然遞減率創歷史最好水平。
展望下半年，中海油表示，將堅守安全、合規發展底線，全力以赴抓好增儲上產、提質增效、科技創新等各項工作，確保全年生產經營目標順利完成。
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