姜靜預期，今年餘下時間經濟仍會由消費和入境旅客帶動，截至今年6月入境旅客恢復至疫情前的60%，隨着航班恢復和旅遊行業人手短缺改善，提升接待能力，預期旅遊將繼續恢復，不過本地消費模式則在疫後改變，港人外遊消費增加，這部分受疫情期間外遊需求受壓抑和港匯兌區內其他貨幣強勢所影響。

1個月港元拆息今日報4.63厘，較月初逾5厘水平回落，姜靜指出月初銀行為銀債認購準備資金，加上上市企業有派息需求，而目前上市企業派息期進入尾聲，銀行亦已為此作好資金準備，目前股市市况下新股集資要求不大，市場貸款需求不大，預期港美息差大幅收窄機會不大。不過目前銀行體系總結餘餘下不到450億元，一旦有突發資金需求如大。額集資，仍會帶動拆息抽高。

華僑銀行預期，美國明年進入小幅衰退，帶動明年開始減息，該行預期至今年底，一個月拆息為4.9厘，明年底將降至3.65厘，最優惠利率今年內維持現水平。

樓市進入第二季升勢結束，長實（1113）早前低價推盤，對於會否引發地產商減價戰，姜靜認為不會發生，除了該樓盤反應理想，一手樓亦較二手樓16%至17%的溢價。她認為目前樓市將進入拉鋸，買家期待較低入市點，未來樓市尚有大量供應，不過加息周期將會完結，樓市向上和向下動力大致均衡，料樓價至年底將維持現時較年初4%的升幅。

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