他表示，啤酒消費疲軟主要來自餐飲和夜場的消費受一定抑制，並非對啤酒消費不太感興趣或刻意減少，強調依然看好整體消費，預期高端產品仍有雙位數字的增長；整體啤酒銷量達低單位數增長。

侯孝海預期，由於整體消費下行，7月銷售呈現負增長狀態，不過表現仍較2021為佳，料8月的壓力較大。他又指，第四季可實現較好增長，原因包括去年同期基數較低，加上政府推出改善消費的經濟措施，由於政策需要一定時間消化，第四季將呈現明顯改善。

白酒市場方面，侯孝海指行業進入深度調整期，金沙酒業上半年進行庫存管理和價格恢復，隨著下半年進一步重塑產品品牌，將逐步出現全國性發展動力。他又稱，對集團而言，目前白酒價格沒有什麼壓力，加上新品的規範，金沙酒業今年下半年應有更大希望。

其他報道

華僑銀行：料人行今年內再減息0.25厘 人民幣在7.35會有較大干預

香港航空免費機票｜第三階段送機票活動 8月21日早上10時起 8500張0元機票開搶

傳內地鼓勵科創板公司回購股份 提振市場信心

南水第十日淨流出 創紀錄 回吐政治局會議流入資金

持續下雨 英國7月零售轉跌兼遜預期 英鎊走弱

華僑銀行：料香港今年GDP增3.2% 新盤難爆減價戰

【久利生專欄】日股通縮後新高 為何不窮買A股？

星空華文一度瀉24.3% 網傳李玟錄音批《中國好聲音》賽制不公

內地母嬰護理機構聖貝拉 據報擬明年在港上市

馬斯克訪問日本 9年來首次

金蝶上半年收窄虧損 料最快2025年實現盈利

漢思能源半年虧損收窄至410萬 城巴投資錄盈利

【有片：埋身擊】恒指跌勢過急或反彈 下周跌穿17900點可追沽

中信國際電訊中期多賺26% 中期股息6仙

大市半日沽空金額跌8.2%至95億 佔大市成交17.75%

華潤啤酒上半年賺46.5億人幣 中期息增23%至0.287元

恒指半日跌205點 北水轉流出 恒大系、科技股向下

龍湖地產上半年核心盈利大致持平 中期息派0.32元人幣

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.06%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌4日

人民幣中間價偏強逾千點子創紀錄 在岸離岸價齊升

橋水達里奧：中國早該進行大規模債務重組