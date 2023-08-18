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華潤啤酒：7月銷售呈負增長 料第四季表現明顯改善

華潤啤酒（0291）中期多賺22.3%，集團執行董事兼主席侯孝海認為，由於內地消費信心受挫，令消費者的消費頻率及檔次等都出現一定收縮，不過啤酒是日常消費的重要產品，不會對支出產生重大壓力，因此消費者收入下降及失業率提升，對啤酒行業只會帶來較細影響。

他表示，啤酒消費疲軟主要來自餐飲和夜場的消費受一定抑制，並非對啤酒消費不太感興趣或刻意減少，強調依然看好整體消費，預期高端產品仍有雙位數字的增長；整體啤酒銷量達低單位數增長。

侯孝海預期，由於整體消費下行，7月銷售呈現負增長狀態，不過表現仍較2021為佳，料8月的壓力較大。他又指，第四季可實現較好增長，原因包括去年同期基數較低，加上政府推出改善消費的經濟措施，由於政策需要一定時間消化，第四季將呈現明顯改善。

白酒市場方面，侯孝海指行業進入深度調整期，金沙酒業上半年進行庫存管理和價格恢復，隨著下半年進一步重塑產品品牌，將逐步出現全國性發展動力。他又稱，對集團而言，目前白酒價格沒有什麼壓力，加上新品的規範，金沙酒業今年下半年應有更大希望。

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