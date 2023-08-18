以今年上半年計，集團淨虧損為51.4億元，按年虧損擴大16.8%，經調整淨虧損亦按年擴大22.3%至48.8億元；期內總收入按年減少38.9%至91億元，汽車交付量為41,435輛，按年減少39.9%。

集團發布今年業務展望，料汽車交付量將介乎3.9至4.1萬輛，按年增加約31.9%至38.7%；總收入將介乎85億至90億元，按年增加約24.6%至31.9%。

小鵬汽車名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地表示，隨著G6等新產品帶動銷量大幅增長，料毛利率可逐步恢復，運營效率持續提升，從而實現自由現金流大幅改善。

小鵬汽車今日績前收市跌6.6%至61港元，美股（美：XPEV）盤前現跌逾6%。

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